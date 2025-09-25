Sadece yüzde 10’u doğru biliyor: A mı daha koyu, B mi? İşte gözleri şaşırtan illüzyon testi!

Dünyaca ünlü ilizyon testini yalnızca yüzde 10'u doğru yanıt verebiliyor. Bu test, beynimizin renk ve ton algısını nasıl yanıltabildiğini göstererek kısa sürede popüler bir meydan okumaya dönüşüyor. İşte o görsel…

(Kaynak: Sosyal Medya)

SADECE YÜZDE 10'U DOĞRU BİLİYOR

Gözlerinizi zorlayacak en popüler optik illüzyonlardan biriyle karşı karşıyasınız. A ve B harfleriyle işaretlenen karelerden hangisinin daha koyu olduğunu bulmanız gerekiyor. Peki cevabı yalnızca 5 saniyede çözebilir misiniz? Hadi deneyelim!

Optik illüzyonların en büyük özelliği, gözlerimizin gördüğüyle beynimizin yorumladığı arasındaki farkı ustaca kullanmalarıdır. Işık oyunları, gölgeler ve desenlerin akıllıca yerleşimi sayesinde zihnimiz kolayca kandırılabilir.

Şimdi, en dikkatli gözlere özel bu meydan okumada sıra sizde. Görsel algınıza güveniyorsanız, "Hangi kare daha koyu?" sorusunun cevabını bulmak için tüm dikkatinizi verin.

5 saniyelik kısa bir süre içinde karar vermeniz gerekiyor. Rahat bir ortam bulun, dikkatinizi dağıtan şeylerden uzaklaşın ve sadece karelere odaklanın. A mı daha koyu görünüyor, yoksa B mi?

Unutmayın, çoğu kişi bu testte yanılıyor. Siz de zamanla yarışırken bu yüzde 99'luk gruba mı katılacaksınız, yoksa doğru cevabı bulan azınlıkta mı yer alacaksınız?