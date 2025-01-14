Saçlarımla kışın baş edemiyorum diyenler dikkat! 3 adımda nem bombası ve kış bakımı

Kış ayları geldiğinde soğuk hava, rüzgar ve ısıtma sistemleri saçlarımızın kurumasına, elektriklenmesine ve cansız görünmesine neden olabilir. Bu noktada doğru bakım rutiniyle saçlarınızı kış boyunca parlak, sağlıklı ve nemli tutabilirsiniz. İşte üç adımda kış saç bakımı rehberi...
Doğru Şampuan ve Saç Kremini Seçin
Kış mevsiminde saçlar ekstra neme ihtiyaç duyar. Bu nedenle nemlendirme özelliklerine sahip sülfat ve paraben içermeyen şampuanları tercih edin. Doğal içerikli bakım ve saç kremleri de saç köklerine etki ederek nemin hapsedilmesine yardımcı olur. Haftada bir kez nem maskesi uygulamak da harika bir fikir olabilir.
Sıcak Şekillendirici Kullanımını Azaltın
Kurutucu ve düzleştirici gibi sıcak aletler saçın nemini kaybetmesine neden olur. Saçlarınıza fazla ısı uygulamaktan kaçının. Saçlarınızı havlu ile nazikçe kurulayın ve mümkünse doğal yolla kurumalarını sağlayın. Isı aletleri kullanıyorsanız mutlaka bir ısı koruyucu sprey kullanın.
Saç Derinize Bakım Yapın
Kış aylarında saç derisi de kurur ve pul pul olabilir. Haftada bir kez saç derisine uygun bir peeling ya da yağ bakımı yapmak hem kan dolaşımını hızlandırır hem de saç derisinin nemlenmesini sağlar. Hindistancevizi yağı, argan yağı ya da zeytinyağı gibi doğal yağlarla yapacağınız masaj saçlarınız için etkili bir bakım sunacaktır.