Saçlarımla kışın baş edemiyorum diyenler dikkat! 3 adımda nem bombası ve kış bakımı

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Saç Derinize Bakım Yapın

Kış aylarında saç derisi de kurur ve pul pul olabilir. Haftada bir kez saç derisine uygun bir peeling ya da yağ bakımı yapmak hem kan dolaşımını hızlandırır hem de saç derisinin nemlenmesini sağlar. Hindistancevizi yağı, argan yağı ya da zeytinyağı gibi doğal yağlarla yapacağınız masaj saçlarınız için etkili bir bakım sunacaktır.