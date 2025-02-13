Kadraj İkon NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? Alperen Şengün'ün takımı belli oldu mu?

NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? Alperen Şengün'ün takımı belli oldu mu?

Basketbol severlerin beklediği NBA All-Star 2025 için geri sayım başladı. Milli gururumuz Alperen Şengün de ilk kez sahne alacak. Doğu ve Batı Konferansı’nın mücadele edeceği karşılaşma, basketbol tutkunları tarafından takip ediliyor. İşte NBA All Star maçı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 13.02.2025 13:59
ABONE OL
NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? Alperen Şengün’ün takımı belli oldu mu?

2025 NBA All-Star basketbol tutkunlarını yıldızlarla dolu bir karşılaşmaya davet ediyor. Amerikan Basketbol Ligi'nin prestijli organizasyonlarından biri olan etkinlikte, Houston Rockets'ın başarılı milli oyuncusu Alperen Şengün'de ilk kez sahne alacak. Peki NBA All-Star maçı Türkiye saatiyle kaçta başlıyor?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN?

🏀 2025 NBA All-Star karşılaşması, 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece gerçekleşecek. Bu yıl 74. kez düzenlenecek olan organizasyona, Chase Center ev sahipliği yapacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

NBA ALL STAR MAÇI TÜRKİYE SAATİYLE KAÇTA BAŞLIYOR?

🏀 NBA All-Star 2025 basketbol maçı, 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece 04.20'de oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU MU?

🏀 NBA'den yapılan resmi açıklamaya göre, Houston Rockets'ın 22 yaşındaki milli yıldızımız Alperen Şengün, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo ile aynı takımda mücadele edecek. Yıldız oyuncuların bir araya geleceği bu dev organizasyonda Şengün, yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

(Kaynak: Foto Arşiv)(Kaynak: Foto Arşiv)

NBA ALL STAR KADROLARI

Shaq Takımı Kadrosu:

LeBron James

Stephen Curry

Anthony Davis

Jayson Tatum

Kevin Durant

Damian Lillard

James Harden

Jaylen Brown

(Kaynak: Foto Arşiv)(Kaynak: Foto Arşiv)

Kenny Takımı Kadrosu:

Anthony Edwards

Jalen Brunson

Jaren Jackson

Jalen Williams

Darius Garland

Evan Mobley

Cade Cunningham

Tyler Herro

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Chuck Takımı Kadrosu:

Nikola Jokic

Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Victor Wembanyama

Pascal Siakam

Alperen Sengun

Karl-Anthony Towns

Donovan Mitchell