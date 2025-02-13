NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? Alperen Şengün’ün takımı belli oldu mu?

(Kaynak: AA)

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU MU?

🏀 NBA'den yapılan resmi açıklamaya göre, Houston Rockets'ın 22 yaşındaki milli yıldızımız Alperen Şengün, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo ile aynı takımda mücadele edecek. Yıldız oyuncuların bir araya geleceği bu dev organizasyonda Şengün, yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.