NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? Alperen Şengün’ün takımı belli oldu mu?

2025 NBA All-Star basketbol tutkunlarını yıldızlarla dolu bir karşılaşmaya davet ediyor. Amerikan Basketbol Ligi'nin prestijli organizasyonlarından biri olan etkinlikte, Houston Rockets'ın başarılı milli oyuncusu Alperen Şengün'de ilk kez sahne alacak. Peki NBA All-Star maçı Türkiye saatiyle kaçta başlıyor?
NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN?
🏀 2025 NBA All-Star karşılaşması, 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece gerçekleşecek. Bu yıl 74. kez düzenlenecek olan organizasyona, Chase Center ev sahipliği yapacak.
NBA ALL STAR MAÇI TÜRKİYE SAATİYLE KAÇTA BAŞLIYOR?
🏀 NBA All-Star 2025 basketbol maçı, 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece 04.20'de oynanacak.
ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU MU?
🏀 NBA'den yapılan resmi açıklamaya göre, Houston Rockets'ın 22 yaşındaki milli yıldızımız Alperen Şengün, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo ile aynı takımda mücadele edecek. Yıldız oyuncuların bir araya geleceği bu dev organizasyonda Şengün, yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.
NBA ALL STAR KADROLARI
Shaq Takımı Kadrosu:
LeBron James
Stephen Curry
Anthony Davis
Jayson Tatum
Kevin Durant
Damian Lillard
James Harden
Jaylen Brown
Kenny Takımı Kadrosu:
Anthony Edwards
Jalen Brunson
Jaren Jackson
Jalen Williams
Darius Garland
Evan Mobley
Cade Cunningham
Tyler Herro