Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a kar yağışı ve 10 derece soğuk geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini kış koşullarına bırakıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 4-5 Şubat'tan itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı bekleniyor. 10 Şubat'a kadar etkisini sürdürecek soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar ani düşüş yaşayacak.

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KAR ALARMI VERİLDİ

Türkiye'nin batı kesimlerinde bir süredir etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yerini sert kış koşullarına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek ve yoğun kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da 4-5 Şubat tarihlerinde kar yağışı başlayacak, ardından 7 Şubat'ta yeni bir soğuk hava dalgası daha etkili olacak.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yalancı baharın sona erdiğini belirterek, "Türkiye'de kış şartları geri dönüyor. İstanbul'un doğusunda kar yağışı bekleniyor. 4-5 Şubat'ta başlayacak soğuk hava dalgası, 10-11 Şubat'a kadar devam edecek" dedi.

İstanbul'un yanı sıra Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu Bölgesi de kar yağışlarından etkilenecek. Özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunurken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği bildirildi.