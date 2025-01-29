Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a kar yağışı ve 10 derece soğuk geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini kış koşullarına bırakıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 4-5 Şubat'tan itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı bekleniyor. 10 Şubat'a kadar etkisini sürdürecek soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar ani düşüş yaşayacak.
KAR ALARMI VERİLDİ
Türkiye'nin batı kesimlerinde bir süredir etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yerini sert kış koşullarına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek ve yoğun kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da 4-5 Şubat tarihlerinde kar yağışı başlayacak, ardından 7 Şubat'ta yeni bir soğuk hava dalgası daha etkili olacak.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yalancı baharın sona erdiğini belirterek, "Türkiye'de kış şartları geri dönüyor. İstanbul'un doğusunda kar yağışı bekleniyor. 4-5 Şubat'ta başlayacak soğuk hava dalgası, 10-11 Şubat'a kadar devam edecek" dedi.
İstanbul'un yanı sıra Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu Bölgesi de kar yağışlarından etkilenecek. Özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunurken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde sis, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis ve pus olayları görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayan ve yolculuk yapmayı planlayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Marmara Bölgesi: Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında hafif sağanak yağış görülebilir. İstanbul'da pus ve sis etkili olacak.
Ege Bölgesi: Kıyı kesimlerde yağışlı hava hakim olurken, iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir.
Doğu Anadolu Bölgesi: Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.
Karadeniz Bölgesi: Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don tehlikesi var. Trabzon, Samsun ve Zonguldak çevrelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt'te sis ve pus etkili olabilir.
Yetkililer, özellikle 4-5 Şubat tarihlerinde beklenen kar yağışına karşı sürücüleri uyardı. Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiği vurgulanırken, zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkılmaması konusunda uyarılar yapıldı.
Ayrıca, soğuk hava dalgasının uzun süre etkili olacağı düşünüldüğünden, vatandaşların sıcak giyinmesi ve özellikle kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken dikkatli olması önerildi.