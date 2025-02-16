Köşede 48 bin TL’si olan ev sahibi oluyor! Ziraat Bankası’ndan 2+1 daire satışı başladı

Ziraat Bankası, 2+1 daire satışlarına başladı ve sadece 48 bin TL peşinatla ev sahibi olma imkanı sunuyor. Ziraat Bankası'na ait olan bu gayrimenkullerin açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor. Alıcılar, ihalelere katılmadan önce banka tarafından belirlenen koşulları yerine getirmeli ve ödeme planlarına uygun bir şekilde işlem yapmalıdır. İşte bankanın satışa çıkardığı daireler…

Ziraat Bankası, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal semtinde yer alan bir gayrimenkulü satışa sunuyor. İlgili gayrimenkul için teminat bedeli 48.000 TL olarak belirlenmiştir. İşlemler "Kahramanmaraş Şubesi" üzerinden yapılacaktır.

(Kaynak: Ziraat Bankası)

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İHALEYE NASIL KATILINIR?

Satışta bulunan gayrimenkuller, hem fiziki ihale hem de e-ihale yöntemiyle alıcılarıyla buluşuyor. Fiziki ihale yoluyla satışa sunulan gayrimenkuller için başvuru yapmak isteyenlerin, belirlenen teminat tutarını yatırarak, Ziraat Bankası internet sayfasında bulunan teklif mektubunu doldurup imzalayarak, gayrimenkul satış şartnamesini de tamamlaması gerekmektedir. Bu evraklar, en geç ihaleden bir gün önce kapalı zarf içinde ilgili ihale komisyonuna teslim edilmeli veya posta ile gönderilmelidir. Postadaki gecikmelerden banka sorumlu değildir.

E-ihale yöntemiyle satışa sunulan gayrimenkuller için ise başvurular, internet şube, mobil şube ya da en yakın Ziraat Bankası şubesine yapılabilir. Alıcılar, taşınmazın muhammen bedelinin %6'sı kadar teminatı hesaplarında blokeye alarak, gayrimenkul satış şartnamesini onaylamalı ve ardından cep telefonlarına gelen şifreyle Ziraat Bankası e-ihale sitesine giriş yaparak tekliflerini verebilirler.