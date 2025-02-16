Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alan Konyaspor, sahasında bu kaybı telafi etmeyi amaçlıyor. 24 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet peşinde. Peki, Konyaspor ile Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor?