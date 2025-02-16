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Konyaspor-Samsunspor maçı CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Tümosan Konyaspor, evinde formda Reeder Samsunspor’u konuk edecek. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olarak öne çıkan bu maç, hem küme düşme hattından uzaklaşmayı hem de Avrupa kupalarına katılma mücadelesini belirleyecek. Peki, Konyaspor-Samsunspor  maçı şifresiz mi? İşte maç hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:32
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Konyaspor-Samsunspor maçı CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alan Konyaspor, sahasında bu kaybı telafi etmeyi amaçlıyor. 24 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet peşinde. Peki, Konyaspor ile Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KONYASPOR-SAMSUNSPOR NE ZAMAN?

Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak maç, 16 Şubat Pazar günü saat 16:00'da gerçekleşecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Konyaspor ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ET

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KONYASPOR-SAMSUNSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor ile Samsunspor arasındaki Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 2 kanalından izlenebilecek. Bu yayın, Digiturk 78, Kablo TV 233 ve Türksat uydusu üzerinden şifreli bir şekilde izlenebilir. Ayrıca, internet üzerinden de maçın yayınına erişim sağlanabilecek