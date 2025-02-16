Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alan Konyaspor, sahasında bu kaybı telafi etmeyi amaçlıyor. 24 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet peşinde. Peki, Konyaspor ile Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor?
KONYASPOR-SAMSUNSPOR NE ZAMAN?
Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak maç, 16 Şubat Pazar günü saat 16:00'da gerçekleşecek.
KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Konyaspor ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
KONYASPOR-SAMSUNSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?
Konyaspor ile Samsunspor arasındaki Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 2 kanalından izlenebilecek. Bu yayın, Digiturk 78, Kablo TV 233 ve Türksat uydusu üzerinden şifreli bir şekilde izlenebilir. Ayrıca, internet üzerinden de maçın yayınına erişim sağlanabilecek