Kablosuz kulaklık TEHLİKE saçıyor! Gençlerde beyin bozukluğu alarmı

PEKİ, NEDEN?

Doğal Filtreleme Mekanizması Bozuluyor: Gürültü engelleyici kulaklıklar, kullanıcıları dış dünyadaki seslerden izole ederek, beynin arka plan gürültülerini filtreleme yetisini zayıflatıyor.

Beyin "Kolaya Alışıyor": Günlük hayatta tren sesi, araba kornası gibi sesleri süzmek için beynimiz sürekli çalışır. Ancak kulaklık takıldığında, beyin bu işlevi yerine getirmez ve bu beceri zamanla körelir.

İşitsel Gelişim Gecikiyor: Beynin konuşmayı ve sesleri işlemeyi tam olarak geliştirdiği dönem geç ergenlik dönemidir. Eğer bu süreç boyunca gençler sürekli kulaklık kullanırsa, beyin sesleri ayırt etmeyi yeterince öğrenemez.

Benton, "Gençlerin kulaklıkları sürekli takarak yalnızca istedikleri sesleri dinlediği bir dünya yaratılıyor. Ancak gerçek dünyada arka plan seslerini de duymak zorundasınız. Beynin sesleri işleme yetisi böyle gelişir." diye ekledi.