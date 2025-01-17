Jandae Perçem’den çarpıcı iddia: “Edis 100 bin dolar teklif etti”

Rekabet Kurumu, menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik 'tekelleşme' iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında vergi kaçırma, rüşvet ve usulsüzlük gibi ciddi suçlamalar gündeme gelirken, çok sayıda mağdur olduğu da tespit edildi.
ID İLETİŞİM HAKKINDAKİ İDDİALAR
Soruşturma başlatılan 21 ajans arasında yer alan Ayşe Barım'a ait ID İletişim hakkında, sektörde tekelleşme yarattığı iddiaları adeta Türkiye gündemine oturdu. Barım'ın, kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı yüksek sesle dile getirilirken, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in reklam aşkı yaşadığı ve bu iş birliğinden 5 milyon dolar kazandığı öne sürüldü.
MASAK HAREKETE GEÇTİ
İddialar üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girerek iki ünlü ismin banka hesaplarını mercek altına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı ve oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkındaki sosyal medya paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla Serenay Sarıkaya da ifade verdi.
ŞARKICI ENİS HAKKINDA BOMBA İDDİA
Gündeme bomba gibi Ayşe Barım olayının ardından sektör adeta ikiye bölünürken, peş peşe iddialar ve itiraflar da gelmeye başladı. Son olarak, pop şarkıcısı Edis hakkında dikkat çeken bir iddia yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem'den geldi. Perçem, Edis ile başrolde yer aldığı "Alya" filmiyle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Perçem, Ayşe Barım'ın kendisine, "Edis filmi beğenmemiş. Film çıkarsa kariyerim zarar görür. 100 bin dolar vereyim, filmi bana versinler," dediğini öne sürdü.
Ünlü şarkıcının gerekli dokümanları göndermediği için PR çalışmalarına başlayamadıklarını belirten Jandae Perçem, bu süreçte Ayşe Barım'dan bir gün telefon aldığını ifade etti. "Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim filmi bana versinler' demiş. Film 1 milyon dolara mal oldu. Küfür ediyor onca insanın emeğine… "
Perçem konuşmasının devamında tepkisini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:
"Sen konsere çıkamazken, paran kalmamışken sana iş verdim ve başrol oldun ki o dönem bana kendin anlattın bu durumu. İki sene sonra projeyi sabote ediyorsun. Ayşe Barım bizi aramadan önce dağıtımcıyı aramış. Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağıtımcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım'dan."