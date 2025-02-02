İstanbul’da kar yağışı ne zaman? Bu hafta içi tarih verildi

İstanbul'da beklenen soğuk hava dalgası kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları hızla düşecek ve İstanbul'da kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklıkların hafta ortasından itibaren hissedilir derecede azalacağı belirtiliyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, "İstanbul'da kış yeni başlıyor" diyerek şu ifadelere yer verdi:
"Son günlerde İstanbul'da etkili olan sisin en büyük nedeni yüksek basınçtı. Şehirlerdeki hava kirliliği ve sis nedeniyle solunum rahatsızlığı olanlar sabah saatlerinde dışarı çıkmamaya özen göstermeliydi. Ancak artık bu yüksek basınç etkisini kaybediyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yapacak. Akışların kuzeye dönmesiyle birlikte yağışlar etkisini artıracak."
Prof. Dr. Şen'in tahminlerine göre, İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba günü öğleden sonra Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur başlayacak. Perşembe günü ise kar yağışı aralıklarla devam edecek. Ancak İstanbul'un ısı adası etkisi nedeniyle sıcaklığın 3 derece daha yüksek seyredeceğini belirten uzmanlar, karın yerde tutması için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi gerektiğini vurguluyor.
Özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklık düşüşlerinin belirgin olacağı ifade edilirken, Çarşamba gecesi yüksek kesimlerde kar örtüsünün oluşabileceği öngörülüyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışı hafta ortasında belirli bölgelerde etkili olacak.
Uzmanlar, bu yıl Şubat ayının oldukça soğuk geçeceğini ve İstanbul'da birkaç kez daha kar yağışı görülebileceğini belirtiyor. Küresel ısınmaya rağmen kış aylarının hala etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına da dikkat çekerek, "Barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 52 seviyelerinde. Kar yağışı ve yağmurun baraj seviyelerini artırması gerekiyor" dedi.
Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi beklenirken, İstanbul'da kış şartlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Meteoroloji uzmanları, "Şubat ortasında yeni bir soğuk hava dalgası gelebilir" diyerek ilerleyen günlerde İstanbul'da yeniden kar yağışı olabileceğini belirtiyor.