İstanbul’da kar yağışı ne zaman? Bu hafta içi tarih verildi

Prof. Dr. Şen'in tahminlerine göre, İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba günü öğleden sonra Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur başlayacak. Perşembe günü ise kar yağışı aralıklarla devam edecek. Ancak İstanbul'un ısı adası etkisi nedeniyle sıcaklığın 3 derece daha yüksek seyredeceğini belirten uzmanlar, karın yerde tutması için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi gerektiğini vurguluyor.

ŞUBAT AYI SERT GEÇECEK

Uzmanlar, bu yıl Şubat ayının oldukça soğuk geçeceğini ve İstanbul'da birkaç kez daha kar yağışı görülebileceğini belirtiyor. Küresel ısınmaya rağmen kış aylarının hala etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına da dikkat çekerek, "Barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 52 seviyelerinde. Kar yağışı ve yağmurun baraj seviyelerini artırması gerekiyor" dedi.