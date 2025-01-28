İOS 18.3 güncellemesi: O özellik favoriniz olacak!

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18.3 güncellemesini resmen duyurdu. Bu güncelleme, hem Apple Intelligence iyileştirmelerini hem de yeni özellikler ve hata düzeltmeleriyle dolu bir dizi yenilik içeriyor. iPhone ve iPad kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi menüsünden hemen indirip kurabilirsiniz. İşte iOS 18.3 ile cihaza senkronize edilen yenilikler...
Kamera Kontrolüyle Görsel Yapay Zeka
iPhone 16 serisi kullanıcıları için tasarlanan bu özellik, cihazın kamerasını çok daha yetenekli hale getiriyor. Posterlerden etkinlik detaylarını okuyarak takviminize ekleyebilir, bitki ve hayvanları kolayca tanıyabilirsiniz.
Bildirim Özetleri
Bildirimlerinizi artık daha düzenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Öne çıkan özellikler:
Kilit ekranından hızlıca bildirim özetlerini görüntüleme ve yönetme.
Güncellenmiş tasarım: Bildirim özetleri artık italik yazılar ve özel simgelerle diğer bildirimlerden kolayca ayırt edilebiliyor.
Haber ve Eğlence uygulamaları için geçici bir erişim kesintisi mevcut olsa da bu özellik yakında tüm uygulamalarda sorunsuz şekilde çalışacak.
Hata Düzeltmeleri
Apple, kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak bazı can sıkıcı sorunlara çözüm getirdi:
Hesap Makinesi: Eşittir işaretine tekrar dokunduğunuzda, son yapılan işlemi yeniden hesaplar.
Siri Klavye Sorunu: Yazılı Siri komutlarında klavyenin kaybolmasına neden olan hata düzeltildi.
Apple Music: Uygulama kapalı olsa bile müziğin çalmaya devam etmesine neden olan sorun çözüldü.
iOS 18.3 Neden Önemli?
Bu güncelleme, kullanıcıların günlük deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Özellikle görsel yapay zeka ve bildirim özetleri kullanıcıların daha verimli bir cihaz deneyimi yaşamasını sağlıyor.