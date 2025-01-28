İOS 18.3 güncellemesi: O özellik favoriniz olacak!

Apple, iPhone kullanıcılarının yüzünü güldürecek iOS 18.3 güncellemesini yayınladı. Görsel yapay zeka, bildirim özetleri ve daha fazlasıyla yeni özellikler oldukça dikkat çekici! İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:07 PAYLAŞ ABONE OL

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18.3 güncellemesini resmen duyurdu. Bu güncelleme, hem Apple Intelligence iyileştirmelerini hem de yeni özellikler ve hata düzeltmeleriyle dolu bir dizi yenilik içeriyor. iPhone ve iPad kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi menüsünden hemen indirip kurabilirsiniz. İşte iOS 18.3 ile cihaza senkronize edilen yenilikler...

(Takvim Foto Arşiv) Kamera Kontrolüyle Görsel Yapay Zeka iPhone 16 serisi kullanıcıları için tasarlanan bu özellik, cihazın kamerasını çok daha yetenekli hale getiriyor. Posterlerden etkinlik detaylarını okuyarak takviminize ekleyebilir, bitki ve hayvanları kolayca tanıyabilirsiniz.