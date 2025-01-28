Kadraj İkon İOS 18.3 güncellemesi: O özellik favoriniz olacak!

İOS 18.3 güncellemesi: O özellik favoriniz olacak!

Apple, iPhone kullanıcılarının yüzünü güldürecek iOS 18.3 güncellemesini yayınladı. Görsel yapay zeka, bildirim özetleri ve daha fazlasıyla yeni özellikler oldukça dikkat çekici! İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:07
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İOS 18.3 güncellemesi: O özellik favoriniz olacak!

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18.3 güncellemesini resmen duyurdu. Bu güncelleme, hem Apple Intelligence iyileştirmelerini hem de yeni özellikler ve hata düzeltmeleriyle dolu bir dizi yenilik içeriyor. iPhone ve iPad kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi menüsünden hemen indirip kurabilirsiniz. İşte iOS 18.3 ile cihaza senkronize edilen yenilikler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kamera Kontrolüyle Görsel Yapay Zeka

iPhone 16 serisi kullanıcıları için tasarlanan bu özellik, cihazın kamerasını çok daha yetenekli hale getiriyor. Posterlerden etkinlik detaylarını okuyarak takviminize ekleyebilir, bitki ve hayvanları kolayca tanıyabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bildirim Özetleri

Bildirimlerinizi artık daha düzenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Öne çıkan özellikler:

Kilit ekranından hızlıca bildirim özetlerini görüntüleme ve yönetme.

Güncellenmiş tasarım: Bildirim özetleri artık italik yazılar ve özel simgelerle diğer bildirimlerden kolayca ayırt edilebiliyor.

Haber ve Eğlence uygulamaları için geçici bir erişim kesintisi mevcut olsa da bu özellik yakında tüm uygulamalarda sorunsuz şekilde çalışacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hata Düzeltmeleri

Apple, kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak bazı can sıkıcı sorunlara çözüm getirdi:

Hesap Makinesi: Eşittir işaretine tekrar dokunduğunuzda, son yapılan işlemi yeniden hesaplar.

Siri Klavye Sorunu: Yazılı Siri komutlarında klavyenin kaybolmasına neden olan hata düzeltildi.

Apple Music: Uygulama kapalı olsa bile müziğin çalmaya devam etmesine neden olan sorun çözüldü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

iOS 18.3 Neden Önemli?

Bu güncelleme, kullanıcıların günlük deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Özellikle görsel yapay zeka ve bildirim özetleri kullanıcıların daha verimli bir cihaz deneyimi yaşamasını sağlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bir Sonraki Güncelleme Yolda

Apple, iOS 18.3'ün ardından iOS 18.4 betasını test etmeye hazırlanıyor. Yeni sürümün çok daha kapsamlı özellikler ve Apple Intelligence iyileştirmeleri sunması bekleniyor.