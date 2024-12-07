Kadraj İkon Instagram çöktü mü, bir sorun mu var? 7 Aralık Instagram'da web, mobil hata mı var?

Instagram çöktü mü, bir sorun mu var? 7 Aralık Instagram'da web, mobil hata mı var?

Instagram kullanıcıları, 7 Aralık itibarıyla platformda yaşanan sorunlar nedeniyle bir kez daha akışta aksaklıklar yaşandığını bildirdi. Sosyal medya platformunda meydana gelen bu kesintiler, kullanıcılar tarafından büyük merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Instagram çöktü mü, kapatıldı mı, yoksa erişim engeli mi getirildi? İşte, 24 saatlik hata tespit raporu ve 7 Aralık itibarıyla yaşanan gelişmelerin detayları...

Giriş Tarihi: 07.12.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:50
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Instagram çöktü mü, bir sorun mu var? 7 Aralık Instagram’da web, mobil hata mı var?

Instagram kullanıcıları, 7 Aralık itibarıyla platformda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir kez daha giriş ve akış sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya meraklıları, Instagram'da, çökmenin yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Bugün, kullanıcıların yaşadığı sıkıntıları yanıtlayan 24 saatlik hata ve arıza tespit raporu da yayımlandı. Peki, Instagram'da ne oldu? İşte, 7 Aralık tarihli saatlik Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu.

24 SAATLİK HATA RAPORU:

Instagram 24 saatlik hata raporu (Downdetector)Instagram 24 saatlik hata raporu (Downdetector)

Instagram'da Akış Sorunu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, 7 Aralık günü saat 16.30 itibarıyla akış sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, platforma girişte ve içerik akışında karşılaştıkları problemleri sosyal medya üzerinden paylaşarak durumu gündeme taşıdı. Yaklaşık bir saat süren aksaklık, teknik ekiplerin müdahalesiyle giderildi.

Instagram 7 Aralık saat 17.30 sonrası hata tespit raporu (Downdetector)Instagram 7 Aralık saat 17.30 sonrası hata tespit raporu (Downdetector)

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