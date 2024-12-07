Instagram çöktü mü, bir sorun mu var? 7 Aralık Instagram’da web, mobil hata mı var?

Instagram kullanıcıları, 7 Aralık itibarıyla platformda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir kez daha giriş ve akış sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya meraklıları, Instagram'da, çökmenin yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Bugün, kullanıcıların yaşadığı sıkıntıları yanıtlayan 24 saatlik hata ve arıza tespit raporu da yayımlandı. Peki, Instagram'da ne oldu? İşte, 7 Aralık tarihli saatlik Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu.
24 SAATLİK HATA RAPORU:
Instagram'da Akış Sorunu
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, 7 Aralık günü saat 16.30 itibarıyla akış sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, platforma girişte ve içerik akışında karşılaştıkları problemleri sosyal medya üzerinden paylaşarak durumu gündeme taşıdı. Yaklaşık bir saat süren aksaklık, teknik ekiplerin müdahalesiyle giderildi.