Instagram çöktü mü, bir sorun mu var? 7 Aralık Instagram’da web, mobil hata mı var?

Instagram kullanıcıları, 7 Aralık itibarıyla platformda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir kez daha giriş ve akış sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya meraklıları, Instagram'da, çökmenin yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Bugün, kullanıcıların yaşadığı sıkıntıları yanıtlayan 24 saatlik hata ve arıza tespit raporu da yayımlandı. Peki, Instagram'da ne oldu? İşte, 7 Aralık tarihli saatlik Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu.