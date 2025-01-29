Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya. (Takvim.com.tr)

1999 yılında Nevşehir'de kaymakam adayı olarak göreve başlayan Dr. Kemal Kızılkaya, birçok ilçede kaymakamlık yaptı. Mardin, Kastamonu, Konya, Çanakkale ve İzmir'de farklı görevlerde bulundu. 2021'de Bilecik Valisi olarak atanmasının ardından 2023 yılında Siirt Valisi olarak göreve başladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Kemal Kızılkaya, kamu yönetimindeki tecrübesiyle Siirt'teki çalışmalarına devam ediyor.