Kadraj İkon İBB 1100 personel alımı ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru 2025 Şubat son başvuru tarihleri

İBB 1100 personel alımı ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru 2025 Şubat son başvuru tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çeşitli pozisyonlarda memur alımları için başvuru süreci devam ediyor. 1100 kişilik alımda, 2025 yılı için itfaiye eri ve zabıta memuru pozisyonları bulunuyor. Peki son başvuru tarihi ne zaman? İşte İBB personel alımı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:35
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İBB 1100 personel alımı ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru 2025 Şubat son başvuru tarihleri

İtfaiye eri ve zabıta memuru başvuruları İstanbul genelinde görev yapacaklar için açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacak olan memur alımı başvuruları hafta başı itibarıyla başladı. İşte itfaiye eri ve zabıta memuru kontenjan bilgisi…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvuru süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) memur alımları için devam ediyor. Başvurular 16 Şubat 2025 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacak. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımları için başvurular yalnızca e-devlet üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, boy ve kilo ölçümüne tabi tutulacak ve şartlara uymayanlar sınavlara alınmayacak. Başvurular, e-devlet başvuru sayfası üzerinden yapılabilir.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU BELGELERİ NEDİR?

Sınav başvurusu yapacak adaylar, başvuru formunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) internet sitesinden veya kurumsal kanalından temin edebilecekler. Elektronik olarak doldurdukları başvuru formlarının çıktısını alıp imzaladıktan sonra, aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekecek:

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi.
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, ya da e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu mezuniyet belgesi.
  • KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
  • Yabancı dil şartı olan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk bir belgenin aslı ya da noter onaylı örneği.
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf.
  • Bilgisayar İşletmeni kadrosu için ilgili sertifika veya okuldan alınacak transkript belgesi.
  • Adayların başvurdukları kadroya dair dilekçe.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ KONTENJAN BİLGİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacak olan 1100 memur alımı kapsamında toplamda 785 İtfaiye Eri ve 315 Zabıta Memuru alınacaktır.