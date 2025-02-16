İBB 1100 personel alımı ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru 2025 Şubat son başvuru tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çeşitli pozisyonlarda memur alımları için başvuru süreci devam ediyor. 1100 kişilik alımda, 2025 yılı için itfaiye eri ve zabıta memuru pozisyonları bulunuyor. Peki son başvuru tarihi ne zaman? İşte İBB personel alımı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:35 PAYLAŞ ABONE OL

İtfaiye eri ve zabıta memuru başvuruları İstanbul genelinde görev yapacaklar için açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacak olan memur alımı başvuruları hafta başı itibarıyla başladı. İşte itfaiye eri ve zabıta memuru kontenjan bilgisi…

(Kaynak: AA) İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR? Başvuru süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) memur alımları için devam ediyor. Başvurular 16 Şubat 2025 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacak. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımları için başvurular yalnızca e-devlet üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, boy ve kilo ölçümüne tabi tutulacak ve şartlara uymayanlar sınavlara alınmayacak. Başvurular, e-devlet başvuru sayfası üzerinden yapılabilir.