Gaziantep’in Efsane Lezzeti Artık Avrupa Markası: AB’den Coğrafi İşaret Onayı Geldi

Böylece Antep lahmacunu, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın kayıtlı lezzet haritasında yerini aldı. Şehirde fiyatı 75 ila 100 lira arasında değişen bu özel lahmacun, artık "Gaziantep" adıyla AB nezdinde resmen tescilli bir ürün olarak anılacak.
Gaziantep'in yüzyıllardır süregelen mutfak kültürünün en özgün temsilcilerinden olan Antep lahmacunu, bu tescille birlikte Türkiye'nin 40'ıncı, Gaziantep'in ise 5'inci Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ürünü oldu. Tescil, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yürütülen uzun ve detaylı bir sürecin ardından tamamlandı.
Gaziantep'in toplumsal yaşamında önemli bir yere sahip olan bu lezzet, düğünlerden bayram sofralarına, taziyelerden özel davetlere kadar hemen her buluşmanın değişmez ikramı olarak biliniyor. AB'nin onayladığı bu tescil, kentin gastronomi mirasının uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasını sağlayacak.
Antep lahmacunu, geleneksel tarife sadık kalınarak zırh ile kıyılmış kuzu eti, sarımsak, taze biber, domates, maydanoz ve baharatlarla hazırlanıyor.
Tarifin en belirgin farkı, soğan içermemesi ve %35-40 oranında kuzu eti kullanılması. Taş fırında pişirilen bu lahmacun, hem dokusuyla hem de aromasındaki özgünlükle diğer yörelerden ayrılıyor.
Gaziantep'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bu lezzet, AB tescilli Antep baklavası, Araban sarımsağı, Gaziantep menengiç kahvesi ve Antep fıstık ezmesi gibi ürünlerin arasına katıldı.
Tescil süreciyle ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, elde edilen başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:
"Bugün biz Gaziantepliler olarak çok mutluyuz ama bu mutluluk tüm Türkiye'ye ait. Gaziantep lahmacunumuz, Avrupa Birliği Coğrafi İşareti tescilini aldı. Bu kolay bir süreç değildi; büyük emek, sabır ve iş birliği gerektirdi. Gaziantep Ticaret Borsası'nı, Başkan Mehmet Akıncı ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Artık coğrafi işaretli ürünlerimiz arasına bir yıldız daha eklendi."
Gaziantep Valiliği'nin makam odasında yer alan "Coğrafi İşaretli Ürünler Köşesi"nde, AB tarafından tescillenmiş ürünler özel yıldızlarla gösteriliyor. Yeni tescille birlikte bu yıldızların sayısı beşe yükseldi.
🥮 Antep Baklavası
🧄 Araban Sarımsağı
☕ Gaziantep Menengiç Kahvesi
🥜 Antep Fıstık Ezmesi
🍕 Antep Lahmacunu
Gaziantep'te lahmacun fiyatları, kullanılan et oranı ve mekâna göre 75 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Restoran sahipleri, AB tescilinin ardından ürünün değerinin hem yerel hem de uluslararası alanda artacağını belirtiyor.
Bu gelişmeyle birlikte Gaziantep, hem Türkiye'nin gastronomi başkenti konumunu pekiştirdi hem de Avrupa Birliği nezdinde lezzet mirasını koruma altına alarak yeni bir başarıya imza attı.