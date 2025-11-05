Gaziantep’in Efsane Lezzeti Artık Avrupa Markası: AB’den Coğrafi İşaret Onayı Geldi

Böylece Antep lahmacunu, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın kayıtlı lezzet haritasında yerini aldı. Şehirde fiyatı 75 ila 100 lira arasında değişen bu özel lahmacun, artık "Gaziantep" adıyla AB nezdinde resmen tescilli bir ürün olarak anılacak.

Fotoğraflar: IHA

Gaziantep'ten Avrupa'ya uzanan lezzet hikâyesi

Gaziantep'in yüzyıllardır süregelen mutfak kültürünün en özgün temsilcilerinden olan Antep lahmacunu, bu tescille birlikte Türkiye'nin 40'ıncı, Gaziantep'in ise 5'inci Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ürünü oldu. Tescil, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yürütülen uzun ve detaylı bir sürecin ardından tamamlandı.

Gaziantep'in toplumsal yaşamında önemli bir yere sahip olan bu lezzet, düğünlerden bayram sofralarına, taziyelerden özel davetlere kadar hemen her buluşmanın değişmez ikramı olarak biliniyor. AB'nin onayladığı bu tescil, kentin gastronomi mirasının uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasını sağlayacak.