Gazeteci ve spiker Deniz Arman bir süredir tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

HASTALIĞI NEYDİ?

Arman uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 1961 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladı, daha sonra Mehmet Ali Birand ile çalıştı.