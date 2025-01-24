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Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti!

Gazeteci ve spiker Deniz Arman bir süredir tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Deniz Arman kimdir, hastalığı neydi?

Giriş Tarihi: 24.01.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:28
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Gazeteci ve spiker Deniz Arman bir süredir tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

HASTALIĞI NEYDİ?
Arman uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

DENİZ ARMAN KİMDİR?
Deniz Arman, 1961 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladı, daha sonra Mehmet Ali Birand ile çalıştı.

Deniz Arman (Takvim.com.tr Arşiv)Deniz Arman (Takvim.com.tr Arşiv)

Çeşitli televizyon kanallarında (Show TV, Star TV, Habertürk, Kanal D) haber sunuculuğu ve yöneticilik yaptı.

Gazetecilik ve televizyonculuk alanında uzun yıllar görev yapan Arman, 2012-2014 yılları arasında Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı.

Deniz Arman (Takvim.com.tr Arşiv)Deniz Arman (Takvim.com.tr Arşiv)

Deniz Arman, 1985 yılında Bercis Gülerman ile evlendi ve Volga adında bir oğlu vardır.

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