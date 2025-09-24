Eylül ayında hangi balık yenir? Vücuda en faydalı balık hangisi? İşte en çok protein içeren balıklar

Eylül ayıyla birlikte balık sezonu açılıyor ve tezgahlar taze, lezzetli seçeneklerle dolup taşıyor. Peki Eylül'de hangi balıklar tüketilir? İşte sezonun balık türleri…

Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Bruce Bistrian'a göre balıklar, aslında yedikleriyle şekillenir. Doğada somonlar, EPA ve DHA açısından zengin küçük balıklarla beslenirken çiftlik somonları, üreticilerin verdiği yem peletlerini tüketir. Bu peletler genellikle genç somonlara bitkisel ve hayvansal kaynaklardan hazırlanır, ilerleyen dönemde ise balık unu ve balık yağıyla zenginleştirilmiş yemlerle desteklenir. Böylece çiftlik somonunun besin değeri, çiftçinin yem tercihine bağlı olarak değişir.

(Kaynak: AA)

Vücuda en faydalı balık, içerdiği omega-3 yağ asitleri, yüksek kaliteli protein, vitamin ve mineraller açısından zengin olan türlerdir.

Somon: Omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin balıklardan biridir. Kalp, beyin ve bağışıklık sağlığına büyük katkı sağlar.

Sardalya: Küçük olmasına rağmen kalsiyum, D vitamini ve omega-3 açısından oldukça zengindir. Kemik ve diş sağlığını destekler.

Uskumru: Yüksek omega-3 ve B12 vitamini içerir, enerji metabolizmasını ve sinir sistemini destekler.

Hamsi: Özellikle Türkiye'de çok tüketilen, hem ekonomik hem de besin değeri yüksek bir balıktır. Omega-3, protein ve mineraller yönünden faydalıdır.

Ton balığı: Protein oranı yüksek, kas gelişimini destekleyen balıkların başında gelir.

Genel olarak somon ve sardalya dünyada en faydalı balıklar arasında gösterilirken, ülkemizde hamsi ve uskumru da sıkça önerilir.