Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümünde yeni gelişme: Alkollü sürücü Emre Ali Önder için yakalama kararı!

Muğla'nın Datça ilçesinde geçtiğimiz yıl eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder için yakalama kararı çıkarıldı.

TAHLİYESİ TEPKİ ÇEKTİ

Duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

İlkan Karaman (Takvim.com.tr Arşiv)

İTİRAZ GELDİ YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Datça Asliye Ceza Mahkemesinin 10 Ocak'ta verdiği tahliye kararının ardından aynı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazda sanığın çarpma sonucu ölüme neden olduğu, kaza anında 1.16 promil alkollü olduğu ve yurt dışına kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tahliye talebinin reddi ve tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

İlkan Karaman'a çarpan araç (Takvim.com.tr Arşiv)

Alkollü sürücü Emre Ali Önder'in tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldı.

NELER OLMUŞTU?

8 Eylül 2024'te Datça ilçesi Kazım Yılmaz Caddesi'nde Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmış, ağır yaralanan basketbolcu Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.