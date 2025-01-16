e-Okul Gelişim Raporu öğrenme 2025 | Gelişim raporuna nasıl bakılır? İlkokulda karne kalktı mı?

Velilere Erişim Kolaylığı: e-Okul Sistemi İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili döneminde velilere sunulacak. Veliler, çocuklarının raporlarına "e-Okul" sistemi üzerinden kolayca ulaşabilecek. Bu sayede, öğrencilerin güçlü ve gelişime açık yönleri hakkında detaylı bilgilere erişilebilecek.

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Velilere Rehberlik Sağlanacak

Gelişim raporları, velilere çocuklarının gelişimlerini desteklemek için somut öneriler sunacak. Öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı ölçütler, raporlara şeffaf bir şekilde yansıtılacak. Böylece veliler, çocuklarının eğitim süreçlerine daha aktif bir şekilde katılabilecek.

Amaç: Bütüncül Eğitim Yaklaşımı

Bu yeni uygulamanın temel hedefi, öğrencileri bir birey olarak tüm yönleriyle değerlendirmek. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu modelin öğrencilerin özgüvenlerini artıracağını ve bireysel farklılıklarını daha iyi destekleyeceğini vurguluyor.