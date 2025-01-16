e-Okul Gelişim Raporu öğrenme 2025 | Gelişim raporuna nasıl bakılır? İlkokulda karne kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencileri için önemli bir değişiklik yaptı. Ders sonuçlarına odaklanan geleneksel karne uygulaması yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren ve süreç odaklı bir değerlendirme sağlayan "gelişim raporu" uygulamasına geçildi.
1. Sınıflara Karne Yerine Gelişim Raporu Uygulaması Başlıyor
Yeni Eğitim Modeli: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla ilkokul birinci sınıflarda yeni bir uygulama başlatarak karne sistemini "gelişim raporu" ile değiştirdi. Bu raporlar, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini de değerlendiren bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak.
Gelişim Raporlarında Hangi Bilgiler Yer Alacak?
Karne yerine verilecek bu raporlar, öğrencilerin öğrenme çıktılarıyla birlikte süreç odaklı değerlendirmeleri içerecek. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri de raporlara dâhil edilecek. Bu yaklaşım, öğrencilerin yalnızca sonuçlara değil, süreçte gösterdikleri gelişime de odaklanmayı amaçlıyor.
Velilere Erişim Kolaylığı: e-Okul Sistemi
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili döneminde velilere sunulacak. Veliler, çocuklarının raporlarına "e-Okul" sistemi üzerinden kolayca ulaşabilecek. Bu sayede, öğrencilerin güçlü ve gelişime açık yönleri hakkında detaylı bilgilere erişilebilecek.
Velilere Rehberlik Sağlanacak
Gelişim raporları, velilere çocuklarının gelişimlerini desteklemek için somut öneriler sunacak. Öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı ölçütler, raporlara şeffaf bir şekilde yansıtılacak. Böylece veliler, çocuklarının eğitim süreçlerine daha aktif bir şekilde katılabilecek.
Amaç: Bütüncül Eğitim Yaklaşımı
Bu yeni uygulamanın temel hedefi, öğrencileri bir birey olarak tüm yönleriyle değerlendirmek. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu modelin öğrencilerin özgüvenlerini artıracağını ve bireysel farklılıklarını daha iyi destekleyeceğini vurguluyor.
Gelişim Raporlarına Nasıl Ulaşılır?
Veliler, 17 Ocak itibarıyla "e-Okul" sistemine giriş yaparak öğrencilerin gelişim raporlarına ulaşabilecek. Raporlar, öğrenciye özgü ayrıntılar içerdiği için her velinin çocuğuna özel olarak hazırlanacak.
Bu uygulama, çocukların eğitimine farklı bir bakış açısı getirirken, veliler ve öğretmenler arasındaki iş birliğini de güçlendirecek.