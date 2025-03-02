Depoları doldurmak için bekleyin! Benzine indirim geliyor

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürücüleri yakından ilgilendirirken, yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre benzine indirim yapılması bekleniyor. Döviz kuru hareketliliği ve Brent petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle şekillenen akaryakıt fiyatları, yeni bir güncellemeyle karşı karşıya.

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⛽ BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, 4 Mart Salı gününden itibaren benzin fiyatlarına 1,15 TL indirim bekleniyor. İşte detaylar...

📉 BENZİNE 1,15 TL İNDİRİM GELİYOR!

📌 Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Mart Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,15 TL indirim uygulanacak. Bu indirimle birlikte sürücüler bir nebze de olsa rahat nefes alacak.