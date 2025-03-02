Depoları doldurmak için bekleyin! Benzine indirim geliyor

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürücüleri yakından ilgilendirirken, yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre benzine indirim yapılması bekleniyor. Döviz kuru hareketliliği ve Brent petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle şekillenen akaryakıt fiyatları, yeni bir güncellemeyle karşı karşıya.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, 4 Mart Salı gününden itibaren benzin fiyatlarına 1,15 TL indirim bekleniyor. İşte detaylar...
📌 Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Mart Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,15 TL indirim uygulanacak. Bu indirimle birlikte sürücüler bir nebze de olsa rahat nefes alacak.
🏙️ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
📍 İstanbul (Avrupa Yakası)
🔴 Benzin: 46.43 TL/LT
🟢 Motorin: 46.58 TL/LT
📍 İstanbul (Anadolu Yakası)
🔴 Benzin: 46.28 TL/LT
🟢 Motorin: 46.47 TL/LT
📍 Ankara
🔴 Benzin: 46.97 TL/LT
🟢 Motorin: 47.29 TL/LT
📍 İzmir
🔴 Benzin: 47.35 TL/LT
🟢 Motorin: 47.66 TL/LT
🛢️ AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
📌 Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasındaki fiyatlar ve döviz kuru baz alınarak belirleniyor. İşte fiyat hesaplama süreci:
🔹 Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında belirlenen CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru esas alınarak hesaplanıyor.
🔹 Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek belirleniyor.
🔹 Pompa Fiyatları: Rafineri fiyatına eklenen KDV ile nihai tüketici fiyatı oluşturuluyor.
📊 Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değiştikçe pompa fiyatlarında da düzenlemeler yapılıyor.