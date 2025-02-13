Kadraj İkon CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor-Boluspor maçı saat kaçta? İşte canlı yayın frekans bilgileri

CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor-Boluspor maçı saat kaçta? İşte canlı yayın frekans bilgileri

Futbol severler 13 Şubat tarihinde Trendyol 1. Lig Pendikspor-Boluspor maçının saat kaçta başlayacağını takip ediyor. Mücadele eden takımların maçlarını canlı izlemek isteyenler şifresiz yayın arayışına girdi. İşte Pendikspor-Boluspor maçı canlı yayın frekans bilgileri….

Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:59
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CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor-Boluspor maçı saat kaçta? İşte canlı yayın frekans bilgileri

Pendikspor ile Boluspor maçını canlı izlemek isteyen izleyiciler maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Pendikspor-Boluspor maçı nasıl ve nereden izlenir? İşte konu hakkında merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

PENDİKSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

⚽ Pendikspor ile Boluspor arasındaki karşılaşma, 13 Şubat'ta saat 14:00'te başlayacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

PENDİKSPOR-BOLUSPOR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

⚽ Pendikspor ile Boluspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi, TRT Spor ve Bein Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

PENDİKSPOR-BOLUSPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

⚽ Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.