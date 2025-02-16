Çambaşı Yaylası’nda kar festivali başlıyor! Yayla nerede ve nasıl gidilir?

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde her yıl düzenlenen Çambaşı Kar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 2025 yılında 20'ncisi gerçekleştirilen festival, renkli etkinlikleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Festivalin açılışına, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve AK Parti Ordu Milletvekili Ufuk Kaynak gibi önemli isimler katıldı. Peki, Çambaşı Kar Festivali ne zaman bitecek?
ÇAMBAŞI YAYLASI'NDA KAR FESTİVALİ
Ordu'nun Çambaşı Yaylası, bu yıl 20'ncisini düzenlediği 'Çambaşı Kar Festivali' ile adeta karla yoğrulmuş bir eğlence şölenine dönüştü. Yoğun bir katılımın olduğu festivalde, karda güreşler, horonlar, kızak yarışları ve animasyon oyunlarıyla coşkulu bir atmosfer yaşandı. Katılımcılar, beyaz örtüyle kaplanmış yaylada müzik eşliğinde eğlenceli saatler geçirdi.
Açılışta konuşan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, festivalin bölgenin turizminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Karadeniz'in incisi haline gelen bölgemizde turizmde büyük bir ilerleme kaydettik, bu başarıyı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız" dedi. Etkinlikte, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve AK Parti Ordu Milletvekili Ufuk Kaynak gibi önemli isimler de yer aldı. Festivale olan ilgi, bölgenin kış turizmi açısından ne kadar cazip hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
ÇAMBAŞI YAYLASI'NA NASIL GİDİLİR?
Ordu şehir merkezinden yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunan Çambaşı Yaylası'na ulaşım, karasal yolculukla sağlanmaktadır. Özel araçla gitmek için Ordu il sınırına gelindiğinde, Çambaşı Yaylası tabelalarını takip ederek ulaşılabilir. Ordu şehir merkezinden yaylaya gitmek için 1 saatlik bir yolculuk yapmanız gerekebilir. Toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak isterseniz, Ordu il sınırındaki terminalden yaylaya giden minibüsler bulunmaktadır.
ÇAMBAŞI YAYLASI'NIN NEYİ MEŞHUR?
Çambaşı Yaylası, kar manzarası ve kayak olanaklarıyla bilinir. Ayrıca yaylaya özgü yöresel yemekler ve doğal güzellikler de büyük ilgi görmektedir. Kar festivali ise bu meşhur doğa harikasında yapılan en dikkat çekici etkinliklerden biridir.