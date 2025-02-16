Çambaşı Yaylası’nda kar festivali başlıyor! Yayla nerede ve nasıl gidilir?

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde her yıl düzenlenen Çambaşı Kar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 2025 yılında 20'ncisi gerçekleştirilen festival, renkli etkinlikleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Festivalin açılışına, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve AK Parti Ordu Milletvekili Ufuk Kaynak gibi önemli isimler katıldı. Peki, Çambaşı Kar Festivali ne zaman bitecek?

(Kaynak: AA)

ÇAMBAŞI YAYLASI'NDA KAR FESTİVALİ

Ordu'nun Çambaşı Yaylası, bu yıl 20'ncisini düzenlediği 'Çambaşı Kar Festivali' ile adeta karla yoğrulmuş bir eğlence şölenine dönüştü. Yoğun bir katılımın olduğu festivalde, karda güreşler, horonlar, kızak yarışları ve animasyon oyunlarıyla coşkulu bir atmosfer yaşandı. Katılımcılar, beyaz örtüyle kaplanmış yaylada müzik eşliğinde eğlenceli saatler geçirdi.

Açılışta konuşan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, festivalin bölgenin turizminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Karadeniz'in incisi haline gelen bölgemizde turizmde büyük bir ilerleme kaydettik, bu başarıyı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız" dedi. Etkinlikte, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve AK Parti Ordu Milletvekili Ufuk Kaynak gibi önemli isimler de yer aldı. Festivale olan ilgi, bölgenin kış turizmi açısından ne kadar cazip hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.