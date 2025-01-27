BİM’den fırsat haftası 4 Şubat 2025! 1 KG tavuk fiyatında ucuzluk pazarı

BİM, 4 Şubat 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta Monster oyun bilgisayarı, teknoloji severler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, beyaz eşya çeşitleri de kaliteli ve hesaplı seçenekler arayanlar için listede yer alıyor.