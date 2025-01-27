Kadraj İkon BİM'den fırsat haftası 4 Şubat 2025! 1 KG tavuk fiyatında ucuzluk pazarı

BİM'den fırsat haftası 4 Şubat 2025! 1 KG tavuk fiyatında ucuzluk pazarı

BİM, 4 Şubat 2025 indirimli ürünler kataloğunu müşterilerle buluşturdu. Listede teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak ürünler öne çıkıyor. Özellikle Monster oyun bilgisayarı, uygun fiyatıyla dikkat çekerken beyaz eşya çeşitleri de bütçe dostu alternatifler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2025 20:48
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BİM’den fırsat haftası 4 Şubat 2025! 1 KG tavuk fiyatında ucuzluk pazarı

BİM, 4 Şubat 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta Monster oyun bilgisayarı, teknoloji severler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, beyaz eşya çeşitleri de kaliteli ve hesaplı seçenekler arayanlar için listede yer alıyor.

Fotoğraflar: BİM (5 Şubat)Fotoğraflar: BİM (5 Şubat)

5 ŞUBAT 2025 BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

❄️ Buzdolapları ve Beyaz Eşyalar

🧊 NoFrost Buzdolabı KEY 490 NF5: 20.990 TL

🧊 NoFrost Buzdolabı KEY 490 NE: 16.990 TL

🧊 Buzdolabı KEY 390 STE: 11.990 TL

🌀 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM: 10.990 TL

🌀 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CMS: 12.790 TL

🌬️ 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 40H BMS: 11.390 TL

🌬️ 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 40H BM: 9.290 TL

🌬️ 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 800 KT: 11.390 TL

Fotoğraflar: BİM (5 Şubat)Fotoğraflar: BİM (5 Şubat)

🎮 Monster Oyun Bilgisayarları

🖥️ TULPAR T6 V3.2.5 Oyun Bilgisayarı

İşlemci: Intel Core i7 13700HX

RAM: 32 GB

Grafik Kartı: RTX 4070

Fiyat: 64.295 TL

🖥️ ABRA A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı

İşlemci: Intel Core i5 13500H

RAM: 16 GB

Grafik Kartı: RTX 3050

Fiyat: 36.295 TL

Fotoğraflar: BİM (4 Şubat)Fotoğraflar: BİM (4 Şubat)

👶 Bebek Ürünleri ve Hijyen

👶 Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi (Maxi, Junior, XL): 319 TL

💧 Islak Havlu Ivory (320'li): 25 TL

🌸 Hijyenik Ped Çeşitleri (Orkid, Günlük ve Gece): 79.50 TL - 175 TL

Fotoğraflar: BİM (4 Şubat)Fotoğraflar: BİM (4 Şubat)

💄 Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

🖌️ Makyaj Fırça Seti: 165 TL

💋 Golden Rose Dudak Dolgunlaştırıcı Lip Gloss: 109 TL

👁️ Eyeliner ve Göz Kalemi Çeşitleri: 49 TL - 109 TL

🌹 Dream Air Mum (Oda Kokusu): 109 TL

🧦 Giyim ve Çorap Çeşitleri

🩲 Bato 3'lü Kadın Atlet: 159 TL

🩳 Boxer Erkek: 119 TL

🧦 Pamuklu Desenli Soket Çorap: 25 TL

Fotoğraflar: BİM (4 Şubat)Fotoğraflar: BİM (4 Şubat)

🍴 Gıda ve İçecekler

🧈 Tereyağı Otat 1 Kg: 319 TL

🧀 Kaşar Peynir Çeşitleri: 239 TL - 259 TL

🥛 İçilebilir Yoğurt Otat 250 ml: 19.75 TL

🍗 Piliç Kalçalı But (1 Kg): 54 TL

🥘 Mantı Superfresh (1 Kg): 109 TL

🍫 Sürpriz Yumurtalar ve Çikolata Çeşitleri: 34.50 TL - 89 TL

🎁 Atıştırmalıklar ve Tatlılar

🍪 Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata (300 g): 89 TL

🍯 Torku Banada Fındık Kreması (920 g): 175 TL

🥜 Antebella Antep Fıstığı Ezmesi (200 g): 299 TL

🍩 Dankek Muz Kremalı Kek (225 g): 42.50 TL

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