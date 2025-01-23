BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025: MEB Ön Değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) başvuruları için ön değerlendirme süreci devam ederken adaylar 2025 yılı sonuçları için heyecanla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre BİLSEM başvurusu yapan öğrencilerin tanılama ve yerleştirme işlemleri ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde gerçekleştirilecek. Bu süreç öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenekleri doğrultusunda değerlendirilecek.

Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:01 PAYLAŞ ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınav sonuçları için takvimini açıkladı. Öğrenciler 21 Aralık 2024 ile 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen tanılama sınavına katılacak ve sonuçlar belirlenen takvime göre duyurulacak.

(Takvim Foto Arşiv) BİLSEM Sınav Süreci BİLSEM sınavları, her yıl olduğu gibi, öğrencilere özel olarak belirlenen uygulama merkezlerinde elektronik ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden yapılacak. Bu sınavların, öğrencilerin potansiyelini belirlemeyi amaçlayan önemli bir süreç olduğuna dikkat çekilmektedir.