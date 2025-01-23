BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025: MEB Ön Değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınav sonuçları için takvimini açıkladı. Öğrenciler 21 Aralık 2024 ile 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen tanılama sınavına katılacak ve sonuçlar belirlenen takvime göre duyurulacak.
BİLSEM Sınav Süreci
BİLSEM sınavları, her yıl olduğu gibi, öğrencilere özel olarak belirlenen uygulama merkezlerinde elektronik ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden yapılacak. Bu sınavların, öğrencilerin potansiyelini belirlemeyi amaçlayan önemli bir süreç olduğuna dikkat çekilmektedir.
Öne Çıkan Tarihler
Ön Değerlendirme Sonuçları: 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte, bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler duyurulacak.
Bireysel Değerlendirme Uygulamaları: Öğrenciler, ön değerlendirme puanlarına göre yetenek alanlarına uygun bir şekilde RAM (Rehberlik Araştırma Merkezleri) ve BİLSEM'lerde bireysel değerlendirme süreçlerine katılacaklar. Bu süreçlerde genel zihinsel yetenek uygulamaları RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM'lerde gerçekleştirilecek.
Sonuçların İlanı
BİLSEM sınav sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler ve veliler, bu siteyi takip ederek sonuçları öğrenebilecekler. Ayrıca, bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar da aynı şekilde MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) modülü üzerinden ilan edilecek.
Kayıt ve Yerleştirme
Bireysel değerlendirmede başarılı olan öğrenciler, yeteneklerine göre belirlenen BİLSEM'lere kaydını yaptırabilecekler. Bu kayıtlar, öğrencilerin örgün eğitimlerine devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM'lere yapılacak.
BİLSEM sınavı, öğrencilere akademik gelişim ve yeteneklerini daha ileriye taşıma fırsatı sunarak eğitimdeki fırsat eşitliğini destekleyen bir adım olarak öne çıkıyor.