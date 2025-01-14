Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı: "Onun sesi hiç ölmeyecek"

70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, ünlü oyuncunun yakınları, birlikte rol aldığı oyuncular ve sevenleri katıldı. Çok sayıda projede birlikte çalıştıklarını ifade eden oyuncu Volkan Severcan, "Onun sesi hiç ölmeyecek. O kadar çok filmde konuştuk ki beraber, onun kendi seslendirdiği filmler ayrı, belki bedenen olmayacak ama sesi hep bizimle beraber yaşayacak Bediş’in. Allah rahmet eylesin." dedi.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 18:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:42 PAYLAŞ ABONE OL

Tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatro ve sesin usta ismi Bedia Ener Öztep'e veda! Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı. (DHA) 70 yaşında hayatını kaybeden Öztep, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı. (DHA) CENAZE NAMAZI TEŞVİKİYE'DE KILINDI



70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Halil Ergün cenazeye katıldı. (DHA) ÇOK SAYIDA ÜNLÜ KATILDI



Cenazeye, Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Halil Ergün, oyuncular Volkan Severcan, Ayten Uncuoğlu, Ayşen İnci, seslendirme ve tiyatro sanatçılarıyla sevenleri katıldı. Cenazede taziyeleri, eşi Çetin Öztep ile oğlu Ener Öztep kabul etti. Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı. (DHA) "YOĞUN BAKIMDA 1,5 GÜN DAYANABİLDİ" Gözyaşlarına boğulan oğlu Ener Öztep ayakta durmakta güçlük çekti. Oyuncunun eşi Çetin Öztep ise, "Üç aydan beri mücadele ediyoruz. Daha önce geçirmişti, o evreyi aştı ama bu beyinde oluşan bir lezyon sonucunda bugüne geldik. Uğurlayacağız. Tedavi devam ederken yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda 1,5 gün dayanabildi." dedi. Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı. (DHA) "YAPRAK DÖKÜMÜ OLDU" Oyuncu Ayten Uncuoğlu, "Çok üzülüyorum" diye konuştu.