Ayşe Barım’ın kurduğu tekelde gizli anlaşma ortaya çıktı: Yüzde 20 komisyonla rekabeti ihlal!

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr)



ORTAK TAVIR



Rapora göre, KASTDER ile sektörde faaliyet gösteren kast ajansları ve menajerlerin, uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını birlikte belirlemek için sektörde faaliyet gösteren yapım şirketini boykot ettikleri tespit edildi.





SAKIN OYUNCU VERMEYELİM

Menajerlerin birbirlerine attıkları e-maillerde söz konusu yapım şirketiyle çalışmamak konusunda ortak bir tavır alınması gerektiğine ilişkin ifadelere rastlandı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, birbirleri arasında yaptıkları anlaşmada söz konusu yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerini bildiren bir yazıya imza attıkları ve bu yazıyı da hem yapımcıya hem de kanallara gönderdikleri belirlendi.