Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tiyatrocu Nedim Saban ifade verdi. (DHA)

Saban, Ayşe Barım'ın soruşturmasıyla ilgili çağrıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum. Tabii ki Sayın Savcı'nın gizliliğidir, yani dosyadaki gizliliğidir bu ifadem. Tweete ilişkin de soruldu ama ben bu konuda duyarlı olduğum için, daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok tweet attım. Yani sadece bu son olayla ilgili değil de, konu sadece Ayşe Barım değil, daha çok bu sektörün sorunu diye düşünüyorum. Bir de öğrencide yetiştirdiğim için, öğrencilerimin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz oldum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu. Özellikle de tiyatro olunca daha da duyarlıyım. Sinema ve dizisi sektörünü bilmediğim için o konuda konuşmadım. Daha çok tiyatroda yaşanan ve oyuncularımızın daha mutlu olabilmesi için düşündüğüm şeyler söylemeye çalıştım dedi.