Kuruluş Osman'ın 173. Bölümünde Bala Hatun, Sofia'nın kılıç darbesiyle şehit olmak üzereyken; Osman Bey son anda yetişerek Bala Hatun'u kurtardı. Osman Bey'in hançerini atmasıyla Bala Hatun kurtulurken Gonca Hatun, Holofira, Alaeddin ve Orhan Bey'de Lucas ve Bizans askerleriyle kıyasıya mücadeleye girdiler.

"DOKUZ CANLI ŞEYTAN! SENİ YAŞADIĞINA PİŞMAN EDECEĞİM SOFIA!"

Yıllar sonra Osman Bey'in, Sofia yüzleşmesi gerilimi artırırken Osman Bey, Sofia'ya olan öfkesini şu sözlerle haykırdı: "Dokuz canlı şeytan! Seni yaşadığına pişman edeceğim Sofia! Toprak seni geri kusmuş amma ben seni cehennemin yedi kat altına göndermesini bilirim! Ben ailemin önünde dağ gibi dururum. Önce beni geçmen gerek. Gel soysuz! Sen benim pusatımın tadını çok iyi bilirsin!"

SOFIA HALİME'Yİ İŞTE BÖYLE KAÇIRMIŞ

Kuruluş Osman'ın 173. Bölümünde Osman Bey'in savaş meydanlarında olduğu, Bala Hatun'un ise oba işlerini tek başına sırtladığı bir dönemde Sofia'nın hain planını devreye sokarak küçük Halime'yi kaçıldığı sahne dizi izleyicilerinin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN BÜYÜK SIR

Sahnede yıllar önce Bala Hatun'un Ülgen Hatun'a emanet ettiği sahnede; Küçük Halime dere kenarında oynarken Sofia'nın gözetimi altındaydı. Planını kusursuz bir şekilde hazırlayan Sofia, fırsatı yakalar yakalamaz Halime'yi kaçırdı. Dere kenarında yemek hazırlayan Ülgen Hatun, küçük Halime'nin yokluğunu çok geç fark etti. Telaşla çevreyi ararken, Bala Hatun kervan baskınını atlatarak döndüğünde büyük bir dehşetle karşılaştı. Halime'nin hiçbir izine rastlayamayan Bala Hatun, kızını kaybetmenin acısıyla adeta yıkıldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 173. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.