Kadraj İkon AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika? Anadolu Üniversitesi 7 Aralık vize sınav oturum saatleri

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika? Anadolu Üniversitesi 7 Aralık vize sınav oturum saatleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 akademik yılı güz dönemi sınav takvimini duyurdu. Binlerce öğrenci, ara sınavlar öncesinde sınav saatleri ve süreleriyle ilgili detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AÖF güz dönemi ara sınavlarıyla ilgili merak edilen bilgiler...

Giriş Tarihi: 06.12.2024 22:36
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AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika? Anadolu Üniversitesi 7 Aralık vize sınav oturum saatleri

Takvime göre AÖF güz dönemi ara sınavları, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, üç oturum halinde düzenlenecek ve Türkiye genelindeki sınav merkezleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da yapılacak. Öğrenciler, derslerinden aldıkları kredilere göre sınav oturumlarına katılacak.

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Sınav Saatleri ve Süreleri Belirlendi

AÖF ara sınavları, sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrenciler, her bir ders için 20 soruyla karşılaşacak ve her ders için 30 dakikalık bir süreye sahip olacak.

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Dönem Sonu Sınavı Ocak Ayında

Ara sınavların ardından, güz dönemi dönem sonu sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavların ardından, öğrenciler bahar dönemine geçiş yapacak.

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Sınav Öncesi Hatırlatmalar

Sınava girecek öğrencilerin, sınavdan önce sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden temin etmeleri gerekiyor. Ayrıca, sınav günü kimlik belgesi ve sınav giriş belgesinin yanlarında bulunması zorunlu.

AÖF öğrencileri için yoğun bir sınav dönemi başlarken, adayların sınav hazırlıklarına hız vermesi bekleniyor.

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