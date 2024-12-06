Takvime göre AÖF güz dönemi ara sınavları, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, üç oturum halinde düzenlenecek ve Türkiye genelindeki sınav merkezleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da yapılacak. Öğrenciler, derslerinden aldıkları kredilere göre sınav oturumlarına katılacak.
Sınav Saatleri ve Süreleri Belirlendi
AÖF ara sınavları, sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrenciler, her bir ders için 20 soruyla karşılaşacak ve her ders için 30 dakikalık bir süreye sahip olacak.
Dönem Sonu Sınavı Ocak Ayında
Ara sınavların ardından, güz dönemi dönem sonu sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavların ardından, öğrenciler bahar dönemine geçiş yapacak.
Sınav Öncesi Hatırlatmalar
Sınava girecek öğrencilerin, sınavdan önce sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden temin etmeleri gerekiyor. Ayrıca, sınav günü kimlik belgesi ve sınav giriş belgesinin yanlarında bulunması zorunlu.
AÖF öğrencileri için yoğun bir sınav dönemi başlarken, adayların sınav hazırlıklarına hız vermesi bekleniyor.