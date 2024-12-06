AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika? Anadolu Üniversitesi 7 Aralık vize sınav oturum saatleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 akademik yılı güz dönemi sınav takvimini duyurdu. Binlerce öğrenci, ara sınavlar öncesinde sınav saatleri ve süreleriyle ilgili detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AÖF güz dönemi ara sınavlarıyla ilgili merak edilen bilgiler...

Giriş Tarihi: 06.12.2024 22:36 PAYLAŞ ABONE OL

Takvime göre AÖF güz dönemi ara sınavları, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, üç oturum halinde düzenlenecek ve Türkiye genelindeki sınav merkezleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da yapılacak. Öğrenciler, derslerinden aldıkları kredilere göre sınav oturumlarına katılacak.

Takvim foto arşiv Sınav Saatleri ve Süreleri Belirlendi AÖF ara sınavları, sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrenciler, her bir ders için 20 soruyla karşılaşacak ve her ders için 30 dakikalık bir süreye sahip olacak.