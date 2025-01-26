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AÖF SINAV SONUÇLARI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları nasıl öğrenilir?

18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyordu. AÖF 26 Ocak 2025 tarihinde yaptığı duyuruyla sonuçları resmi internet sitesinde yayımladı. Sınavda başarı gösteren ve sonuçları merakla bekleyen öğrenciler AÖF sınav sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak sonuçlarına ulaşabiliyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 11:49
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınavları, 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturumda yapılan final sınavlarının ardından, öğrencilere yönelik heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar öğrencilerin merakla beklediği açıklamayla birlikte duyuruldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF Final Sınavı Sonuçları Nereden Öğrenilebilir?
AÖF öğrencileri, final sınav sonuçlarını resmi internet sitesi olan https://aof.anadolu.edu.tr üzerinden öğrenebilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarına bu adres üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

AÖF FİNAL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF Ders Geçme Notu ve Başarı Kriterleri
AÖF derslerinden başarılı sayılabilmek için, öğrencilerin ders başarı puanlarının 35 ve üzeri olması gerekmektedir. Vize ve final sınavlarının birleşiminden elde edilen başarı notunun ortalaması 35'in altına düşen öğrenciler, FF harf notu ile başarısız sayılacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başarı notu, ara sınavın %30'u ve final sınavının %70'i alınarak hesaplanmaktadır.

Öğrencilerin bu sonuçlarla birlikte, dönem sonu değerlendirmeleri netleşmiş olacak ve yeni döneme hazırlık yapabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF öğrencileri, sonuçlarını öğrenerek eğitim hayatlarındaki bir sonraki adımları atmaya başlayabilirler.