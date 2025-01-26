AÖF SINAV SONUÇLARI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınavları, 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturumda yapılan final sınavlarının ardından, öğrencilere yönelik heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar öğrencilerin merakla beklediği açıklamayla birlikte duyuruldu.

AÖF Final Sınavı Sonuçları Nereden Öğrenilebilir? AÖF öğrencileri, final sınav sonuçlarını resmi internet sitesi olan https://aof.anadolu.edu.tr üzerinden öğrenebilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarına bu adres üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

(Takvim Foto Arşiv)

AÖF Ders Geçme Notu ve Başarı Kriterleri

AÖF derslerinden başarılı sayılabilmek için, öğrencilerin ders başarı puanlarının 35 ve üzeri olması gerekmektedir. Vize ve final sınavlarının birleşiminden elde edilen başarı notunun ortalaması 35'in altına düşen öğrenciler, FF harf notu ile başarısız sayılacaktır.