Android 16 o özelliği aktive ediyor! Kullanıcıların işi kolaylaşacak

Android 16 ile geri dönüş işlemini daha akıllı hale getiren "Tahminli Geri Dönüş" özelliği üç düğmeli gezinme moduna da entegre ediliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar geri düğmesine uzun basarak geçmek istedikleri ekranın ön izlemesini görebilecek. Böylece yanlışlıkla uygulamadan çıkma gibi sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Hangi uygulamalarda kullanılabilecek?

İlk kez Android 13'te geliştirici seçeneği olarak sunulan ve Android 15'te varsayılan hale gelen bu özellik şimdiye kadar sadece hareketle gezinme modunda kullanılabiliyordu. Android 16 ile üç düğmeli gezinme kullanıcıları da bu yenilikten faydalanabilecek. Şimdilik sadece desteklenen uygulamalarda (örneğin Google Takvim) çalışan bu özelliğin ana ekrana dönüş işlemini de kapsayacak şekilde genişletileceği söyleniyor.