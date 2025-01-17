Kadraj İkon Android 16 o özelliği aktive ediyor! Kullanıcıların işi kolaylaşacak

Android 16 o özelliği aktive ediyor! Kullanıcıların işi kolaylaşacak

Google, Android 16 işletim sistemiyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yeni güncellemeler arasında özellikle üç düğmeli gezinme moduna gelen “Tahminli Geri Dönüş” özelliği merak ediliyor. İşte yeni sürüme ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 17.01.2025 21:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:17
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Android 16 o özelliği aktive ediyor! Kullanıcıların işi kolaylaşacak

Google, Android 16 işletim sistemiyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yeni güncellemeler arasında özellikle üç düğmeli gezinme moduna gelen "Tahminli Geri Dönüş" özelliği dikkat çekiyor. İşte detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üç Düğmeli Gezinme İçin Tahminli Geri Dönüş Özelliği

Android 16 ile geri dönüş işlemini daha akıllı hale getiren "Tahminli Geri Dönüş" özelliği üç düğmeli gezinme moduna da entegre ediliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar geri düğmesine uzun basarak geçmek istedikleri ekranın ön izlemesini görebilecek. Böylece yanlışlıkla uygulamadan çıkma gibi sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hangi uygulamalarda kullanılabilecek?

İlk kez Android 13'te geliştirici seçeneği olarak sunulan ve Android 15'te varsayılan hale gelen bu özellik şimdiye kadar sadece hareketle gezinme modunda kullanılabiliyordu. Android 16 ile üç düğmeli gezinme kullanıcıları da bu yenilikten faydalanabilecek. Şimdilik sadece desteklenen uygulamalarda (örneğin Google Takvim) çalışan bu özelliğin ana ekrana dönüş işlemini de kapsayacak şekilde genişletileceği söyleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Android 16'nın Diğer Dikkat Çekici Yenilikleri

Köşe Kaydırma Hareketi: Ekranın köşesinden kaydırarak hızlıca varsayılan asistanı çağırmak mümkün olacak.

Düğme Düzeni Özelleştirme: Geri ve son kullanılan uygulamalar düğmelerinin sırasını değiştirme imkanı sunulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aktive edildi mi?

Android 16'nın ilk beta sürümünün Ocak 2025'te tam sürümünün ise yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor. Yeni tasarım ve özelliklerle kullanıcıların deneyimlerinin önemli ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor.