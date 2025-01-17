Android 16 o özelliği aktive ediyor! Kullanıcıların işi kolaylaşacak

Google, Android 16 işletim sistemiyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yeni güncellemeler arasında özellikle üç düğmeli gezinme moduna gelen "Tahminli Geri Dönüş" özelliği dikkat çekiyor. İşte detaylar…
Üç Düğmeli Gezinme İçin Tahminli Geri Dönüş Özelliği
Android 16 ile geri dönüş işlemini daha akıllı hale getiren "Tahminli Geri Dönüş" özelliği üç düğmeli gezinme moduna da entegre ediliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar geri düğmesine uzun basarak geçmek istedikleri ekranın ön izlemesini görebilecek. Böylece yanlışlıkla uygulamadan çıkma gibi sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Hangi uygulamalarda kullanılabilecek?
İlk kez Android 13'te geliştirici seçeneği olarak sunulan ve Android 15'te varsayılan hale gelen bu özellik şimdiye kadar sadece hareketle gezinme modunda kullanılabiliyordu. Android 16 ile üç düğmeli gezinme kullanıcıları da bu yenilikten faydalanabilecek. Şimdilik sadece desteklenen uygulamalarda (örneğin Google Takvim) çalışan bu özelliğin ana ekrana dönüş işlemini de kapsayacak şekilde genişletileceği söyleniyor.
Android 16'nın Diğer Dikkat Çekici Yenilikleri
Köşe Kaydırma Hareketi: Ekranın köşesinden kaydırarak hızlıca varsayılan asistanı çağırmak mümkün olacak.
Düğme Düzeni Özelleştirme: Geri ve son kullanılan uygulamalar düğmelerinin sırasını değiştirme imkanı sunulacak.