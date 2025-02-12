Amedspor-Bandırmaspor CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor ile Bandırmaspor arasındaki maçın heyecanına katılmak isteyen futbolseverler, mücadeleyi canlı izlemek için araştırmalar yapıyor. Peki, Amedspor ve Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor?
AMEDSPOR-BANDIRMASPOR NE ZAMAN?
Amedspor ile Bandırmaspor arasındaki maç, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.
AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Amedspor ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.