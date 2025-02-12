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Amedspor-Bandırmaspor CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından takip ediliyor. Amedspor ve Bandırmaspor maçını canlı izleme yollarını araştırıyor. Peki, Amedspor-Bandırmaspor maçı şifresiz mi? İşte maç hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:17
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Amedspor-Bandırmaspor CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor ile Bandırmaspor arasındaki maçın heyecanına katılmak isteyen futbolseverler, mücadeleyi canlı izlemek için araştırmalar yapıyor. Peki, Amedspor ve Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AMEDSPOR-BANDIRMASPOR NE ZAMAN?

Amedspor ile Bandırmaspor arasındaki maç, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Amedspor ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AMEDSPOR-BANDIRMASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Amedspor ile Bandırmaspor arasındaki maçı TRT Spor kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Ancak bu yayına erişebilmek için TRT Spor platformunun abonesi olmanız gerekiyor.