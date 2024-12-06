Kadraj İkon Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam 5 bölümden oluşan 5 Şehir adlı eserinde adların geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır?

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam 5 bölümden oluşan 5 Şehir adlı eserinde adların geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam 5 bölümden oluşan 5 Şehir adlı eserinde adların geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

Giriş Tarihi: 06.12.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:02
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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın toplam 5 bölümden oluşan 5 Şehir adlı eserinde adların geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam 5 bölümden oluşan 5 Şehir adlı eserinde adların geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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SORU:Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam 5 bölümden oluşan 5 Şehir adlı eserinde adların geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır?

A:1

B:3

C:5

D:81

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CEVAP:

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