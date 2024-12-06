Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam 5 bölümden oluşan 5 Şehir adlı eserinde adların geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.