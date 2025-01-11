Acıyı iliklerine kadar hissediyorlar! Aşktan yüzü gülmeyen 3 burç

Aşkla ilgili duygular her burç için farklı şekillerde tezahür eder. Ancak bazı burçlar aşka karşı daha yoğun bir duygu dünyasına sahiptir. Bu burçlar aşka olan bağlılıkları ve duygusal derinlikleri nedeniyle aşkı hem mutlu hem de acılı bir şekilde deneyimlerler. İşte aşktan yüzü hiç gülmeyen ve acıyı iliklerine kadar hisseden 3 burç...