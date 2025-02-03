50.000 TL kolay kredi müjdesi: PTT emeklilere anında veriyor!

Emeklilere ekonomik destek sağlamak amacıyla PTT'den önemli bir kredi kampanyası duyuruldu. Maaşını PTT'den alan emeklilere özel sunulan bu fırsat kapsamında, 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi ve 1.000 TL'ye kadar faizsiz spot kredi imkanı sağlanıyor.
PTT, "N Kolay Emekli Kredisi" ile maaşını PTT'den alan emeklilere 100.000 TL'ye kadar finansman sağlıyor. %3,19'dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan kredi, esnek geri ödeme seçenekleriyle emeklilere büyük kolaylık sunuyor.
📌 Kredi Detayları
Faiz Oranları: %3,19 - %6,99 arasında değişiklik gösteriyor.
Kredi Tahsis Ücreti: Kullanılan kredi tutarının binde 5'i oranında tahsil ediliyor.
Kredi Tutarı: Minimum 1.250 TL, maksimum 100.000 TL arasında.
Yaş Sınırı: 80 yaşına kadar olan emekliler başvurabilir. Ancak yaş ve vade süresi toplamı 83 yılı geçmemelidir.
Örneğin; 80 yaşındaki bir emekli en fazla 3 yıl vadeli kredi kullanabilirken, 4 yıl vadeli krediye başvuramaz.
|Kredi Tutarı
|12 Ay Vade
|24 Ay Vade
|36 Ay Vade
|1.250 TL
|134,33 TL
|83,22 TL
|67,46 TL
|5.000 TL
|537,31 TL
|332,89 TL
|269,84 TL
|10.000 TL
|1.074,33 TL
|665,78 TL
|539,68 TL
|30.000 TL
|3.223,89 TL
|1.997,33 TL
|1.619,05 TL
|50.000 TL
|5.373,15 TL
|3.328,88 TL
|2.698,42 TL
🔸 Not: 100.000 TL tutarındaki kredi için maksimum vade süresi 12 ay ile sınırlıdır.
Düşük miktarda nakit ihtiyacı olan emekliler için ise PTT, 1.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Bu seçenek, acil harcamalar için ideal bir çözüm oluşturuyor.
Kredi Tutarı: 1.000 TL
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Geri Ödeme: Eşit taksitlerle kolay ödeme imkanı
PTT'nin sunduğu bu avantajlı kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.
Emekli maaşının PTT'ye taşınmış olması gerekmektedir.
1️⃣ En yakın PTT şubesine kimlik belgesiyle başvuru yapılır.
2️⃣ Başvuru değerlendirilir ve kredi onay süreci tamamlanır.
3️⃣ Onaylanan kredi, doğrudan PTT hesabına aktarılır.
🔔 Önemli Not: Başvurular yalnızca PTT şubelerinden yapılabilmektedir.