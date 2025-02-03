Kadraj İkon 50.000 TL kolay kredi müjdesi: PTT emeklilere anında veriyor!

50.000 TL kolay kredi müjdesi: PTT emeklilere anında veriyor!

PTT, emeklilere ekonomik rahatlık sağlamak amacıyla önemli bir kredi kampanyası başlattı. Özellikle maaşını PTT üzerinden alan emeklilere özel hazırlanan bu fırsat, düşük faizli kredi seçenekleri ve faizsiz spot kredi avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 18:39
ABONE OL
50.000 TL kolay kredi müjdesi: PTT emeklilere anında veriyor!

Emeklilere ekonomik destek sağlamak amacıyla PTT'den önemli bir kredi kampanyası duyuruldu. Maaşını PTT'den alan emeklilere özel sunulan bu fırsat kapsamında, 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi ve 1.000 TL'ye kadar faizsiz spot kredi imkanı sağlanıyor.

Taksit tablosuTaksit tablosu

PTT N Kolay Emekli Kredisi

PTT, "N Kolay Emekli Kredisi" ile maaşını PTT'den alan emeklilere 100.000 TL'ye kadar finansman sağlıyor. %3,19'dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan kredi, esnek geri ödeme seçenekleriyle emeklilere büyük kolaylık sunuyor.

📌 Kredi Detayları

Faiz Oranları: %3,19 - %6,99 arasında değişiklik gösteriyor.

Kredi Tahsis Ücreti: Kullanılan kredi tutarının binde 5'i oranında tahsil ediliyor.

Kredi Tutarı: Minimum 1.250 TL, maksimum 100.000 TL arasında.

Yaş Sınırı: 80 yaşına kadar olan emekliler başvurabilir. Ancak yaş ve vade süresi toplamı 83 yılı geçmemelidir.

Örneğin; 80 yaşındaki bir emekli en fazla 3 yıl vadeli kredi kullanabilirken, 4 yıl vadeli krediye başvuramaz.

💰 AYLIK TAKSİT ÖDEME TABLOSU

Kredi Tutarı12 Ay Vade24 Ay Vade36 Ay Vade
1.250 TL134,33 TL83,22 TL67,46 TL
5.000 TL537,31 TL332,89 TL269,84 TL
10.000 TL1.074,33 TL665,78 TL539,68 TL
30.000 TL3.223,89 TL1.997,33 TL1.619,05 TL
50.000 TL5.373,15 TL3.328,88 TL2.698,42 TL

🔸 Not: 100.000 TL tutarındaki kredi için maksimum vade süresi 12 ay ile sınırlıdır.

🌟 FAİZSİZ SPOT KREDİ SEÇENEĞİ

Düşük miktarda nakit ihtiyacı olan emekliler için ise PTT, 1.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Bu seçenek, acil harcamalar için ideal bir çözüm oluşturuyor.

Kredi Tutarı: 1.000 TL

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Geri Ödeme: Eşit taksitlerle kolay ödeme imkanı

📋 BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

PTT'nin sunduğu bu avantajlı kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru Şartları

Emekli maaşının PTT'ye taşınmış olması gerekmektedir.

📝 Başvuru Adımları

1️⃣ En yakın PTT şubesine kimlik belgesiyle başvuru yapılır.
2️⃣ Başvuru değerlendirilir ve kredi onay süreci tamamlanır.
3️⃣ Onaylanan kredi, doğrudan PTT hesabına aktarılır.

🔔 Önemli Not: Başvurular yalnızca PTT şubelerinden yapılabilmektedir.

Borç kapatma kredisi veriliyor: Akbank, QNB, TEB, İNG kampanyaları duyurduBorç kapatma kredisi veriliyor: Akbank, QNB, TEB, İNG kampanyaları duyurdu
Borç kapatma kredisi veriliyor: Akbank, QNB, TEB, İNG kampanyaları duyurdu