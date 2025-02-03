50.000 TL kolay kredi müjdesi: PTT emeklilere anında veriyor!

🌟 FAİZSİZ SPOT KREDİ SEÇENEĞİ

Düşük miktarda nakit ihtiyacı olan emekliler için ise PTT, 1.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Bu seçenek, acil harcamalar için ideal bir çözüm oluşturuyor.

Kredi Tutarı: 1.000 TL

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Geri Ödeme: Eşit taksitlerle kolay ödeme imkanı