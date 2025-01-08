26 Şubat’a kadar bu yaşayacaklarınıza inanamayacaksınız! Uzman astrolog açıkladı

Ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mars'ın Yengeç burcunda retro hareketine geçtiğini duyurdu. 26 Şubat 2025 tarihine kadar sürecek bu dönemin hem bireysel hem de toplumsal etkiler taşıdığına dikkat çeken Güner, yaşanabilecek gelişmeleri tek tek sıraladı.

Astrolog Dinçer Güner, bu dönemde aile içinde geçmişte çözülmemiş konuların tekrar su yüzüne çıkabileceğini belirtti. Miras meseleleri, eski kırgınlıklar veya ertelenmiş tartışmalar yeniden gündeme gelebilir. İletişimde öfkenin doğrudan ifade edilmek yerine alınganlık veya soğukluk şeklinde yansıması bekleniyor. Eşler arasında çatışmaların artabileceği, küskünlüklerin yaşanabileceği bu süreçte, duygusal hassasiyetlerin ön planda olacağı vurgulandı.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Ev ve Yaşam Alanlarında Değişim Süreci

Evle ilgili konuların önem kazanacağını ifade eden Güner, taşınma, tadilat ve bakım gibi işlerin gündeme gelebileceğini ancak bu süreçlerde gecikmeler veya stresli durumlarla karşılaşılabileceğini söyledi. Bu dönemde nostaljiye yönelmek, eski fotoğraf albümlerine bakarak geçmişi anmak gibi aktiviteler ön planda olabilir.

KARİYER VE PROJELER İÇİN YENİDEN DEĞERLENDİRME DÖNEMİ

Mars retrosunun etkisiyle projelerin veya yeni girişimlerin ertelenebileceğini belirten Güner, enerjinin dalgalı bir şekilde hissedilebileceğini ifade etti. "Bir gün motive ve heyecanlı hissederken ertesi gün tamamen isteksiz olabilirsiniz" diyen Güner, yarım kalan işlerin tamamlanması için bu dönemin uygun olduğunu hatırlattı.