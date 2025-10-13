15 dakikada sivilcelere son! Uzman ilaçsız kusursuz cildin formülünü açıkladı

🥗 Beslenme ve Akne İlişkisi

Uzun yıllar tartışılan "beslenme ve akne ilişkisi" artık bilimsel olarak da destekleniyor.

2020 yılında American Academy of Dermatology Journal'da yayımlanan bir çalışmaya göre, rafine karbonhidrat tüketen kişilerin sivilceye yakalanma riski iki kat daha fazla. Beyaz ekmek, tatlılar ve şekerli içecekler gibi yüksek glisemik indeksli gıdalar hormon dengesini bozarak sebum üretimini artırabiliyor.

Yağsız süt ürünleri de doğal hormon içerikleri nedeniyle akneyle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, sebzeler, tam tahıllar ve omega-3 yağ asitlerinden zengin bir beslenme planının cildi sakinleştirdiğini belirtiyor.