15 dakikada sivilcelere son! Uzman ilaçsız kusursuz cildin formülünü açıkladı

Medd'e göre pahalı ve karmaşık rutinler yerine sabah ve akşam toplam 15 dakikalık tutarlı bir bakım, cildi yatıştırarak akne oluşumunu ciddi ölçüde azaltabiliyor.
Medd, sabah bakımında cildi aşırı ürünlerle yormadan, sade ama etkili bir rutin öneriyor:
Temizlik: Köpürmeyen, pH dengeli bir temizleyiciyle gece boyunca biriken yağı nazikçe arındırın. Gliserin veya niasinamid içeren ürünler tercih edilmeli.
Öneri: CeraVe Leke Kontrol Temizleyici (Salisilik asit + Niasinamid).
Tedavi: Gözenekleri arındırmak ve kızarıklığı azaltmak için salisilik veya azelaik asit içeren serumlar kullanılabilir.
Öneri: SkinCeuticals Phyto A+ Aydınlatıcı Serum.
Nemlendirme: Yağsız, komedojenik olmayan hafif bir jel krem, cildi nemli tutarken gözenekleri tıkamaz.
Öneri: Isntree Hyaluronic Acid Aqua Jel Krem.
Koruma: Geniş spektrumlu, SPF 30 veya üzeri bir güneş koruyucu mutlaka kullanılmalı.
Öneri: La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 SPF50+ Yağ Kontrol Sıvısı.
Medd, "Güneş koruması yalnızca leke oluşumunu önlemekle kalmaz, aynı zamanda cilt bariyerini onarır ve akne izlerinin kalıcı hale gelmesini engeller." diyor.
Gün sonunda SPF ve makyaj kalıntılarını temizlemek ve cildi onarmak için akşam rutini büyük önem taşıyor.
Temizlik: İlk adımda misel su veya nazik bir yağ temizleyiciyle makyajı çözün. Ardından sabah kullanılan pH dengeli temizleyiciyle cildi derinlemesine arındırın.
Öneri: BIOEFFECT Micellar Cleansing Water.
Tedavi: Akşam, retinoid kullanımı için en uygun zamandır. Retinol, hücre yenilenmesini destekleyerek tıkanıklıkları önler ve akne izlerini azaltır.
Öneri: Pharmaceris T - Pure Retinol 0.3 Anti-Akne Krem.
Nemlendirme: Seramid içeren basit, komedojenik olmayan bir nemlendirici kullanın. Bu, retinoidlerin neden olabileceği kuruluğu engeller.
Öneri: Minimalist Ceramides 0.3% + Madecassoside Nemlendirici.
Medd'e göre, "Sert peelinglerden veya cildi aşırı kurutan ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Bu tür ürünler genellikle akneyi yatıştırmak yerine iltihabı artırır."
Uzman, sivilceye yatkın ciltlerde basit ama istikrarlı alışkanlıkların fark yarattığını söylüyor:
Yastık kılıflarını sık sık yıkayın.
Gün içinde yüzünüze dokunmaktan kaçının.
Sabırlı olun — gözle görülür sonuçlar genellikle 6 ila 8 haftada ortaya çıkar.
Uzun yıllar tartışılan "beslenme ve akne ilişkisi" artık bilimsel olarak da destekleniyor.
2020 yılında American Academy of Dermatology Journal'da yayımlanan bir çalışmaya göre, rafine karbonhidrat tüketen kişilerin sivilceye yakalanma riski iki kat daha fazla. Beyaz ekmek, tatlılar ve şekerli içecekler gibi yüksek glisemik indeksli gıdalar hormon dengesini bozarak sebum üretimini artırabiliyor.
Yağsız süt ürünleri de doğal hormon içerikleri nedeniyle akneyle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, sebzeler, tam tahıllar ve omega-3 yağ asitlerinden zengin bir beslenme planının cildi sakinleştirdiğini belirtiyor.
Medd, "Akne tedavisinde en önemli şey sürekliliktir. Doğru ürünleri seçmek kadar, sabah ve akşam düzenli uygulamak da belirleyicidir." diyor.
Eğer altı ila sekiz hafta sonunda ciltte iyileşme görülmezse, dermatolog kontrolünde reçeteli topikal veya oral tedavilere geçmek gerekebilir.