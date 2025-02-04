Kadraj İkon 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi! Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING, QNB en ucuz taksitler

120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi! Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING, QNB en ucuz taksitler

Ev sahibi olmayı planlayanlar için bankaların sunduğu konut kredisi seçenekleri dikkat çekiyor. 1.000.000 TL tutarındaki 120 ay vadeli kredilerde faiz oranları ve toplam ödemeler değişiklik gösteriyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 19:20
ABONE OL
120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi! Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING, QNB en ucuz taksitler

Konut kredisi arayışında olanlar için güncel faiz oranları ve ödeme planları belli oldu. Akbank, Garanti BBVA, Kuveyt Türk gibi bankalar sundukları farklı oranlarla dikkat çekiyor. 120 ay vadeli kredilerde aylık taksitler 28.603 TL'den başlayıp 58.961 TL'ye kadar çıkıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI

🏦 Akbank - İlk Evim Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %2,85
  • Aylık Taksit: 29.512,73 TL
  • Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

🏦 Garanti BBVA - Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %2,88
  • Aylık Taksit: 29.786,99 TL
  • Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

🏦 Yapı Kredi - Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %2,99
  • Aylık Taksit: 30.797,66 TL
  • Toplam Ödeme: 3.719.293 TL

🏦 İş Bankası - Ev Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,00
  • Aylık Taksit: 30.889,92 TL
  • Toplam Ödeme: 3.728.490 TL

🏦 ING - Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,29
  • Aylık Taksit: 33.590,60 TL
  • Toplam Ödeme: 4.052.632 TL

🏦 QNB Finansbank - Standart Mortgage

  • Faiz Oranı: %2,84
  • Aylık Taksit: 29.421,45 TL
  • Toplam Ödeme: 3.549.364 TL

🏦 Ziraat Bankası - Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 31.722,98 TL
  • Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

🏦 Alternatif Bank - Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 31.722,98 TL
  • Toplam Ödeme: 3.820.057 TL

🏦 VakıfBank - SarıPanjur Konut Kredisi (Sıfır Konutlara Özel)

  • Faiz Oranı: %3,30
  • Aylık Taksit: 33.684,53 TL
  • Toplam Ödeme: 4.066.643 TL

🏦 Halkbank - Hesaplı Evim Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,40
  • Aylık Taksit: 34.626,53 TL
  • Toplam Ödeme: 4.181.758 TL

🏦 DenizBank - Mortgage Kredisi

  • Faiz Oranı: %4,21
  • Aylık Taksit: 42.400,78 TL
  • Toplam Ödeme: 5.106.793 TL

🏦 Anadolubank - Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %5,25
  • Aylık Taksit: 52.613,36 TL
  • Toplam Ödeme: 6.331.903 TL

🏦 Şekerbank - Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %5,89
  • Aylık Taksit: 58.961,37 TL
  • Toplam Ödeme: 7.092.664 TL
Faizi düşük olsun diyen dikkat! 1 milyon TL’nin geri ödemesi belli olduFaizi düşük olsun diyen dikkat! 1 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu
Faizi düşük olsun diyen dikkat! 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
Emeklilere 22.000 TL sürprizi! Ziraat Bankası hesaplara aktarıyor!Emeklilere 22.000 TL sürprizi! Ziraat Bankası hesaplara aktarıyor!
Emeklilere 22.000 TL sürprizi! Ziraat Bankası hesaplara aktarıyor!