120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi! Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING, QNB en ucuz taksitler

Konut kredisi arayışında olanlar için güncel faiz oranları ve ödeme planları belli oldu. Akbank, Garanti BBVA, Kuveyt Türk gibi bankalar sundukları farklı oranlarla dikkat çekiyor. 120 ay vadeli kredilerde aylık taksitler 28.603 TL'den başlayıp 58.961 TL'ye kadar çıkıyor.