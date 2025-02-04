120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi! Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING, QNB en ucuz taksitler

Konut kredisi arayışında olanlar için güncel faiz oranları ve ödeme planları belli oldu. Akbank, Garanti BBVA, Kuveyt Türk gibi bankalar sundukları farklı oranlarla dikkat çekiyor. 120 ay vadeli kredilerde aylık taksitler 28.603 TL'den başlayıp 58.961 TL'ye kadar çıkıyor.
KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI
🏦 Akbank - İlk Evim Konut Kredisi
🏦 Garanti BBVA - Konut Kredisi
🏦 Yapı Kredi - Konut Kredisi
🏦 İş Bankası - Ev Kredisi
🏦 ING - Konut Kredisi
🏦 QNB Finansbank - Standart Mortgage
🏦 Ziraat Bankası - Konut Kredisi
🏦 Alternatif Bank - Konut Kredisi
🏦 VakıfBank - SarıPanjur Konut Kredisi (Sıfır Konutlara Özel)
🏦 Halkbank - Hesaplı Evim Konut Kredisi