1. dönem e-Okul not girişi kapandı mı 2025? Öğretmenlere E-okul ne zaman kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi birinci döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek için sistemin kapanış tarihini araştırıyor.
E-OKUL 2025 NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır. Bu yıl karne günü 17 Ocak 2025 olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 16 Ocak 2025 tarihinde sona ermesi bekleniyor.
Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.