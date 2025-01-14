1. dönem e-Okul not girişi kapandı mı 2025? Öğretmenlere E-okul ne zaman kapanacak?

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Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.