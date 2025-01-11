Kadraj İkon 1 damla kar düşsün havaya uçuyorlar! "Tam bir kış insanı" dedirten 3 burç

1 damla kar düşsün havaya uçuyorlar! "Tam bir kış insanı" dedirten 3 burç

Kış, bazı burçlar için en sevilen mevsimdir. Kar taneleri, soğuk havalar ve kış manzaraları onları mutlu eder. Bu burçlar kışın sakinliğini ve güzelliğini çok sever. Soğuk havalarda kendilerini daha enerjik ve huzurlu hissederler. İşte 'tam bir kış insanı' dedirten o burçlar.

Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 16:13
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1 damla kar düşsün havaya uçuyorlar! Tam bir kış insanı dedirten 3 burç

Kış, burçların farklı yönlerini ortaya çıkaran bir mevsimdir. Kimileri için huzur ve dinginlik kimileri için ise masalsı bir atmosfer sunar. Her burcun kışla kurduğu bağ karakterine göre şekillenir. İşte kış mevsimini çok seven burçlar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Boğa

Toprak grubu burcu olan Boğalar kışın sunduğu rahatlık ve huzura bayılır. Kar taneleri eşliğinde sıcak çikolata içmek, şömine başında battaniyeye sarılmak onlar için eşsiz bir keyiftir. Kış, Boğalar için duyusal bir şölen gibidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kova

Yaratıcı ve farklı düşünceleriyle bilinen Kovalar kışın büyüleyici manzaralarına hayran kalır. Donmuş göller, karla kaplanmış ormanlar ve kışın berrak soğuk havası onların zihnini tazeler. Kışın serinliği Kovalar için yeni fikirler ve keşiflerle doludur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Balık

Hayal dünyasının burcu olan Balıklar, kışın ruhani ve melankolik atmosferinden büyük bir keyif alır. Camın arkasından kar tanelerini izlemek, soğuk kış gecelerinde bir battaniyenin sıcaklığında kitaplara dalmak Balıkların sevdiği anlardan sadece birkaçıdır. Kış, onların hayal güçlerini besler.