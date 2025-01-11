1 damla kar düşsün havaya uçuyorlar! "Tam bir kış insanı" dedirten 3 burç

Kış, burçların farklı yönlerini ortaya çıkaran bir mevsimdir. Kimileri için huzur ve dinginlik kimileri için ise masalsı bir atmosfer sunar. Her burcun kışla kurduğu bağ karakterine göre şekillenir. İşte kış mevsimini çok seven burçlar...
Boğa
Toprak grubu burcu olan Boğalar kışın sunduğu rahatlık ve huzura bayılır. Kar taneleri eşliğinde sıcak çikolata içmek, şömine başında battaniyeye sarılmak onlar için eşsiz bir keyiftir. Kış, Boğalar için duyusal bir şölen gibidir.
Kova
Yaratıcı ve farklı düşünceleriyle bilinen Kovalar kışın büyüleyici manzaralarına hayran kalır. Donmuş göller, karla kaplanmış ormanlar ve kışın berrak soğuk havası onların zihnini tazeler. Kışın serinliği Kovalar için yeni fikirler ve keşiflerle doludur.