Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2025 yılı kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Havalar hızla soğurken, milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasında bu yıl önemli bir değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025-2026 kış dönemi için uygulama tarihlerini 15 Kasım 2025 – 15 Nisan 2026 olarak duyurdu. Böylece, kış lastiği takma süresi bir ay uzatılarak dört aydan beş aya çıkarılmış oldu.