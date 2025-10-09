Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2025 yılı kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte sürücüler için kış hazırlıkları yeniden gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğunun başlayacağı tarihe ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakan Uraloğlu, kış lastiği uygulamasının şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm araçlar için geçerli olacağını hatırlattı.
Giriş Tarihi: 09.10.2025 06:25