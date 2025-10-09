Kadraj Galeri Kadraj İkon Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2025 yılı kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte sürücüler için kış hazırlıkları yeniden gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğunun başlayacağı tarihe ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakan Uraloğlu, kış lastiği uygulamasının şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm araçlar için geçerli olacağını hatırlattı.

Giriş Tarihi: 09.10.2025 06:25
Havalar hızla soğurken, milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasında bu yıl önemli bir değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025-2026 kış dönemi için uygulama tarihlerini 15 Kasım 2025 – 15 Nisan 2026 olarak duyurdu. Böylece, kış lastiği takma süresi bir ay uzatılarak dört aydan beş aya çıkarılmış oldu.

Hangi Araçlar Kapsamda?

Yeni düzenlemeye göre şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale geldi.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingilleri üzerindeki lastiklerin,

Kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

Seyir halindeyken değiştirilen lastiklerin de kış lastiğiyle yenilenmesi şart. Ayrıca, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçebilecek.

Kış Lastiği Neden Hayati?

Kış lastikleri, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastiklerine göre çok daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

Islak, karlı ve çamurlu yollarda fren mesafesini ciddi oranda kısaltan bu lastikler, olası kazaların önüne geçilmesinde kritik bir rol oynuyor.