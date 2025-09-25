Zirai don desteği ödeme takvimi 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler yararlanacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile zirai don nedeniyle zarar gören üreticilere destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Karara göre tarımsal üretim faaliyetleri bu dönemde zarar gören ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere hasar oranları dikkate alınarak ödeme yapılacak. Peki zirai don desteği ne zaman yatacak? Kimlere ödeme yapılacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:08