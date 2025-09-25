Kadraj Galeri Kadraj İkon Zirai don desteği ödeme takvimi 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler yararlanacak?

Zirai don desteği ödeme takvimi 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler yararlanacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile zirai don nedeniyle zarar gören üreticilere destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Karara göre tarımsal üretim faaliyetleri bu dönemde zarar gören ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere hasar oranları dikkate alınarak ödeme yapılacak. Peki zirai don desteği ne zaman yatacak? Kimlere ödeme yapılacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:08
Zirai don desteği ödeme takvimi 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler yararlanacak?

Şubat, mart ve nisan aylarında yaşanan zirai don afetinden etkilenen üreticiler için beklenen destek ödemelerinin ayrıntıları netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 65 ilde, 16 farklı üründe hasar gören çiftçilere ödeme yapılacak.

Zirai don desteği ödeme takvimi 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler yararlanacak?

Ödemeler Ne Zaman Başlayacak?

2025 yılında yaşanan zirai don nedeniyle destek ödemelerinin T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı açıklandı. Buna göre, 30 Nisan - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme girilen veriler dikkate alınacak.

Zirai don desteği ödeme takvimi 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler yararlanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından elektronik ortamda bankaya iletilecek ödemeler, üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Banka, ödediği destek tutarı üzerinden yüzde 0,5 oranında komisyon alacak.

Zirai don desteği ödeme takvimi 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler yararlanacak?

Hangi Ürünler Destek Kapsamında?

Destekleme ödemeleri, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan ve ürünleri don afetinden zarar gören üreticilere verilecek. Kapsama alınan ürünler şunlar:

Antep fıstığı

Armut

Ayva

Badem

Ceviz

Elma

Erik

Fındık

Kayısı

Kiraz

Limon

Mandalina

Portakal

Şeftali/Nektarin

Üzüm

Vişne

Zirai don desteği ödeme takvimi 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler yararlanacak?

Karar, 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında don afeti görülen bölgelerde, ürünlerinde yüzde 20 ve üzeri hasar tespit edilen çiftçileri kapsıyor. Hasar tespitleri ÇKS ve Doğal Afet Tespit Girişi Modülü üzerinden yapılacak.