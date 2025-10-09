Zirai don desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2025 Zirai don ödemeleri kimlere verilecek, hangi ürünleri kapsıyor?

◾Bununla birlikte, tarım sigortası yaptırmış ancak poliçesinde don teminatı bulunmayan ya da "teminat dışı" ibaresi nedeniyle tazminat alamayan çiftçiler de bu destekten faydalanabilecek. Ancak, kamu kurumları ve kuruluşlarına herhangi bir ödeme yapılmayacak.