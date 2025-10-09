Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Bakanlığı’ndan çiftçiye müjde! 2025 Ekim ayı zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak?

Tarım Bakanlığı’ndan çiftçiye müjde! 2025 Ekim ayı zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı başında meydana gelen zirai don olaylarından etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin detayları paylaştı. Don nedeniyle zarar gören tarım alanlarında üretim yapan çiftçilere destek kapsamında, 65 ilde 16 farklı ürün için ödeme yapılacak. Peki Zirai don desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama...

Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:04
Zirai don desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2025 Zirai don ödemeleri kimlere verilecek, hangi ürünleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla, 1 Şubat ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında meydana gelen zirai donlardan zarar gören üreticilere destek ödemesi yapılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zirai don desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2025 Zirai don ödemeleri kimlere verilecek, hangi ürünleri kapsıyor?

ZİRAİ DON ZARARI İÇİN 65 İLDE ÜRETİCİYE DESTEK ÖDEMESİ BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için tarımsal üreticilere yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, zirai don olaylarından etkilenen 65 ilde toplam 16 farklı ürün destekleme kapsamına alındı.

Desteklenecek ürünler arasında Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali (nektarin), üzüm ve vişne yer alıyor.

Zirai don desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2025 Zirai don ödemeleri kimlere verilecek, hangi ürünleri kapsıyor?

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

◾Destek ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin, en geç 13 Nisan 2025 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı olmaları gerekiyor. Ayrıca yapılan hasar tespit çalışmalarında ürünlerinde en az yüzde 20 oranında zarar belirlenmiş olması şartı aranacak.

Zirai don desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2025 Zirai don ödemeleri kimlere verilecek, hangi ürünleri kapsıyor?

◾Bununla birlikte, tarım sigortası yaptırmış ancak poliçesinde don teminatı bulunmayan ya da "teminat dışı" ibaresi nedeniyle tazminat alamayan çiftçiler de bu destekten faydalanabilecek. Ancak, kamu kurumları ve kuruluşlarına herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Zirai don desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2025 Zirai don ödemeleri kimlere verilecek, hangi ürünleri kapsıyor?

ZİRAİ DON DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

◾Hasar tespit verileri, 30 Nisan – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme girilen bilgiler doğrultusunda değerlendirilecek.
Ödemeler ise T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak olup, banka bu işlemler için %0,5 komisyon alacak.