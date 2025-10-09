Zirai don desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2025 Zirai don ödemeleri kimlere verilecek, hangi ürünleri kapsıyor?

Tarım Bakanlığı’ndan çiftçiye müjde! 2025 Ekim ayı zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı başında meydana gelen zirai don olaylarından etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin detayları paylaştı. Don nedeniyle zarar gören tarım alanlarında üretim yapan çiftçilere destek kapsamında, 65 ilde 16 farklı ürün için ödeme yapılacak. Peki Zirai don desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama...
Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:04