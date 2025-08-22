Ziraat, Vakıfbank, QNB ve İNG 150 Bin TL krediyi bu taksitlerle vermeye başladı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Peki hangi bankalar ne şartlarda kredi sunuyor ve aylık taksitler ne kadar oluyor? Türkiye'de Ziraat Bankası, Vakıfbank, QNB ve ING, 150 Bin TL kredi için farklı seçenekler sunuyor.