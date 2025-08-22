Ziraat, Vakıfbank, QNB ve İNG 150 Bin TL krediyi bu taksitlerle vermeye başladı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Peki hangi bankalar ne şartlarda kredi sunuyor ve aylık taksitler ne kadar oluyor? Türkiye'de Ziraat Bankası, Vakıfbank, QNB ve ING, 150 Bin TL kredi için farklı seçenekler sunuyor. ING BANK 150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ ING, 150 Bin TL kredi için müşterilerine aşağıdaki ödeme planını sunuyor: Aylık Taksit Tutarı: 9.987 TL Faiz Oranı: %3,19 Toplam Ödeme: 240.542 TL QNB 150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ QNB de 150 Bin TL kredi için seçenekler sunuyor: Aylık Taksit Tutarı: 10.053 TL Faiz Oranı: %3,24 Toplam Ödeme: 242.128 TL ZİRAAT BANKASI 150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyalarında şu planı öneriyor: Aylık Taksit Tutarı: 12.495 TL Faiz Oranı: %4,99 Toplam Ödeme: 300.743 TL VAKIFBANK 150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ Vakıfbank, 150 Bin TL kredi için müşterilerine benzer bir plan sunuyor: Aylık Taksit Tutarı: 12.495 TL Faiz Oranı: %4,99 Toplam Ödeme: 300.743 TL 150 Bin TL ihtiyaç kredisi almak için hangi şartlar gerekiyor? Türkiye'de ikamet eden ve kredi sicili uygun olan herkes başvurabilir. Bankalar, gelir durumunuza göre ödeme planı belirler. İhtiyaç kredisi faiz oranları bankadan bankaya neden farklı? Faiz oranları, bankaların kendi politikaları, piyasa koşulları ve kredi risk değerlendirmelerine göre belirlenir. İhtiyaç kredisi aylık taksit tutarlarını nasıl düşürebilirim? Daha uzun vade seçeneği veya kampanya dönemlerinden yararlanarak aylık ödemelerinizi düşürebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunu online yapabilir miyim? Evet, ING, QNB, Ziraat ve Vakıfbank'ın web siteleri üzerinden veya mobil bankacılık uygulamalarıyla başvuru yapılabilir. KAYNAK: takvim.com.tr Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır