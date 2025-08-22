Kadraj Galeri Kadraj İkon Ziraat, Vakıfbank, QNB ve İNG 150 Bin TL krediyi bu taksitlerle vermeye başladı

Ziraat, Vakıfbank, QNB ve İNG 150 Bin TL krediyi bu taksitlerle vermeye başladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank, QNB ve ING, 150 Bin TL ihtiyaç kredisi için özel taksit seçenekleri sunuyor. Faiz oranları aylık taksitler ve toplam ödeme bilgilerini haberimizde detaylı olarak verdik.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 10:46
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Peki hangi bankalar ne şartlarda kredi sunuyor ve aylık taksitler ne kadar oluyor? Türkiye'de Ziraat Bankası, Vakıfbank, QNB ve ING, 150 Bin TL kredi için farklı seçenekler sunuyor.

ING BANK 150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

ING, 150 Bin TL kredi için müşterilerine aşağıdaki ödeme planını sunuyor:

Aylık Taksit Tutarı: 9.987 TL

Faiz Oranı: %3,19

Toplam Ödeme: 240.542 TL

QNB 150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB de 150 Bin TL kredi için seçenekler sunuyor:

Aylık Taksit Tutarı: 10.053 TL

Faiz Oranı: %3,24

Toplam Ödeme: 242.128 TL

ZİRAAT BANKASI 150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyalarında şu planı öneriyor:

Aylık Taksit Tutarı: 12.495 TL

Faiz Oranı: %4,99

Toplam Ödeme: 300.743 TL

VAKIFBANK 150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Vakıfbank, 150 Bin TL kredi için müşterilerine benzer bir plan sunuyor:

Aylık Taksit Tutarı: 12.495 TL

Faiz Oranı: %4,99

Toplam Ödeme: 300.743 TL