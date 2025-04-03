Kadraj Galeri Kadraj İkon Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Galatasaray'ın rakibi kim olacak? Yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmeler!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Galatasaray'ın rakibi kim olacak? Yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmeler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması nefes kesen karşılaşmalarla devam ederken yarı finale yükselen takımlar da netleşiyor. Tek maçlı eleme usulüyle oynanan çeyrek final mücadelelerinin ardından takımlar finale bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak. Peki ZTK yarı final eşleşmeleri nasıl şekillendi ve mücadeleler ne zaman oynanacak? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:42
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Galatasaray’ın rakibi kim olacak? Yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmeler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonu çeyrek final karşılaşmaları 1 Nisan 2025 tarihinde başladı ve futbolseverler nefesini tutarak sonuçları bekliyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Galatasaray’ın rakibi kim olacak? Yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmeler!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçları Ne Zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, yarı final karşılaşmaları 22-23 veya 24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu turda, çeyrek finalden farklı olarak çift maç eleme usulü uygulanacak. Yani, ilk maçların ardından rövanş karşılaşmaları oynanacak ve finalistler kesinlik kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Galatasaray’ın rakibi kim olacak? Yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmeler!

Yari Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

1 Nisan itibariyle başlayan çeyrek final heyecanında şu ana kadar yarı finale adını yazdıran takımlar kesinleşti. Konyaspor, Çeyrek Final mücadelesinde rakibi İskenderunspor'u 3-0'la geçerek yarı final biletini alan ilk ekip oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor da rakiplerini geride bırakıp son dört takım arasına adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Galatasaray’ın rakibi kim olacak? Yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmeler!

Son yarı finalist ise Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin ardından kesinlik kazanacak. Bu kritik mücadele 3 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Galatasaray’ın rakibi kim olacak? Yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmeler!

Beşiktaş galip gelirse Trabzonspor'un rakibi olacak. Aksi takdirde Göztepe yarı final biletini cebine koyacak.