Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Galatasaray’ın rakibi kim olacak? Yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmeler!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçları Ne Zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, yarı final karşılaşmaları 22-23 veya 24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu turda, çeyrek finalden farklı olarak çift maç eleme usulü uygulanacak. Yani, ilk maçların ardından rövanş karşılaşmaları oynanacak ve finalistler kesinlik kazanacak.