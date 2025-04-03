Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Galatasaray'ın rakibi kim olacak? Yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmeler!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması nefes kesen karşılaşmalarla devam ederken yarı finale yükselen takımlar da netleşiyor. Tek maçlı eleme usulüyle oynanan çeyrek final mücadelelerinin ardından takımlar finale bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak. Peki ZTK yarı final eşleşmeleri nasıl şekillendi ve mücadeleler ne zaman oynanacak? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:42