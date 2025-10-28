Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
28 Ekim 2025 Salı günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. 'Bugün hangi maçlar oynanıyor?' sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları olurken, İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası ve Almanya Kupası'nda da önemli maçlar bu akşam sahne alacak. İşte günün maç listesi, saatleri ve yayın bilgileri...
Giriş Tarihi: 28.10.2025 16:38