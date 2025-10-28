Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

28 Ekim 2025 Salı günü futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. "Bugün hangi maçlar var?" merak edenler için program belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmaları öne çıkarken İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası ve Almanya Kupası'nda da önemli mücadeleler futbolseverleri bekliyor. İşte maçların saatleri ve hangi kanallarda yayınlanacağına dair detaylar…