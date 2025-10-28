Kadraj Galeri Kadraj İkon Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

28 Ekim 2025 Salı günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. 'Bugün hangi maçlar oynanıyor?' sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları olurken, İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası ve Almanya Kupası'nda da önemli maçlar bu akşam sahne alacak. İşte günün maç listesi, saatleri ve yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 28.10.2025 16:38
Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur

  • 18:00 Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor (A Spor)

  • 20:30 Kayserispor - Niğde Belediyespor (A Spor)

İtalya Serie A

  • 20:30 Lecce - Napoli (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 2)

  • 22:45 Atalanta - Milan (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 2)

İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu

  • 22:45 Grimsby - Brentford

  • 22:45 Wycombe - Fulham

  • 23:00 Wrexham - Cardiff

Almanya Kupası - 2. Tur

  • 20:30 E. Frankfurt - B. Dortmund

  • 20:30 Heidenheim - Hamburg

  • 20:30 Hertha Berlin - Elversberg

  • 20:30 Wolfsburg - Holstein Kiel

  • 22:45 Augsburg - Bochum

  • 22:45 E. Cottbus - Leipzig

  • 22:45 M'gladbach - Karlsruher

  • 22:45 St. Pauli - Hoffenheim