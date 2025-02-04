Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi! 270 bin TL’lik ek ödeme de yapılacak

Hayvancılığa Destek Projesi Nedir?

Başkan Erdoğan, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması adına çok yönlü adımlar atıldığını belirtti. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara büyük fırsatlar sunulacak. Devlet, bu üreticilere 2 yıl boyunca geri ödemesiz kredi desteği verecek. Ayrıca, 1 yıl boyunca hayvan bakım ve besleme giderlerinin tamamını karşılayacak ve bu destek toplamda 270 bin TL'ye kadar ulaşacak.