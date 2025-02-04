Ziraat Bankası'ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi! 270 bin TL'lik ek ödeme de yapılacak
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni destek paketinin detaylarını paylaştı. Açıklamaya göre özellikle hayvancılık yapmak isteyen gençler ve kadınlar için önemli fırsatlar sunulacak. Başkan Erdoğan ilk kez hayvancılık yapacak kişilere iki yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağını ve 1 yıl boyunca toplam 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:52