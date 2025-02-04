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Ziraat Bankası'ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi! 270 bin TL'lik ek ödeme de yapılacak

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni destek paketinin detaylarını paylaştı. Açıklamaya göre özellikle hayvancılık yapmak isteyen gençler ve kadınlar için önemli fırsatlar sunulacak. Başkan Erdoğan ilk kez hayvancılık yapacak kişilere iki yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağını ve 1 yıl boyunca toplam 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:52
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi! 270 bin TL’lik ek ödeme de yapılacak

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında özellikle ilk kez hayvancılık yapacak gençler ve kadınlar için sunulan yeni destek paketi kırsal kalkınmayı hızlandırmayı hedefliyor. Projeye dair tüm detaylar, başvuru şartları ve kredi ödeme planları ise üreticiler tarafından merakla bekleniyordu. İşte, bu proje hakkında bilmeniz gerekenler.

Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi! 270 bin TL’lik ek ödeme de yapılacak

Hayvancılığa Destek Projesi Nedir?

Başkan Erdoğan, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması adına çok yönlü adımlar atıldığını belirtti. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara büyük fırsatlar sunulacak. Devlet, bu üreticilere 2 yıl boyunca geri ödemesiz kredi desteği verecek. Ayrıca, 1 yıl boyunca hayvan bakım ve besleme giderlerinin tamamını karşılayacak ve bu destek toplamda 270 bin TL'ye kadar ulaşacak.

Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi! 270 bin TL’lik ek ödeme de yapılacak

Proje Kapsamında Sağlanacak Destekler:

İlk kez hayvancılık yapacaklar: Gençler ve kadınlar bu projeden faydalanabilecek.
Gebe büyükbaş hayvanlar: TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetle üreticilere verilecek.
Hayvan bakımı: Bir yıl boyunca 270 bin TL değerinde bakım ve besleme desteği sağlanacak.

Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi! 270 bin TL’lik ek ödeme de yapılacak

Tarım ve Hayvancılık Destek Paketi Başvuru Şartları

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına göre, tarım ve hayvancılık desteğinden faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı başvuru şartları mevcut. Bunlar:

Aile işletmeleri ve ilk kez hayvancılık yapacaklar: Projeye başvuruda bulunabilecekler arasında mevcut aile işletmeleri ile birlikte ilk kez hayvancılık yapmak isteyen gençler ve kadınlar da bulunuyor.
TİGEM işletmeleri: Proje kapsamında, TİGEM işletmelerinde bulunan gebe büyükbaş hayvanlar uygun fiyatlarla üreticilere sunulacak.

Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi! 270 bin TL’lik ek ödeme de yapılacak

Kredi Ödeme Planı ve Diğer Destekler

Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında sunulacak krediler ve ödeme planları da dikkat çekiyor. Üreticilere sağlanacak olan finansal destekler şu şekilde:

  • 2 yıla kadar geri ödemesiz kredi: Üreticiler Ziraat Bankası'ndan 2 yıl geri ödemesiz kredi kullanabilecek.
  • Süvbansiyonlu kredi seçenekleri: 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi seçenekleri de mevcut olacak.
  • Hayvan sigortası: Üreticiler, hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalatabilecek. Sigorta bedeli devlet tarafından karşılanacak.
  • Bakanlık desteği: 1 yıl boyunca hayvan bakım ve besleme giderleri, toplamda 270 bin TL'ye kadar devlet tarafından ödenecek.