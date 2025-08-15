Kadraj Galeri Kadraj İkon Ziraat Bankası ve Vakıfbank 950 Bin TL konut kredisini bu taksitle vermeye başladı! 15 Ağustos 2025

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 950 bin TL'lik 120 ay vadeli konut kredisi için güncel faiz oranlarını açıkladı. İşte her iki bankanın aylık taksit tutarları ve maliyet karşılaştırması.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 08:49
Konut fiyatlarındaki hızlı artış, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları konut kredilerine yönlendiriyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 120 ay vadeli konut kredisi seçeneklerinde güncel maliyetlerini açıkladı. Açıklanan oranlar, 950.000 TL tutarındaki kredi için aylık taksitleri netleştiriyor.

Son yıllarda yükselen konut fiyatları, peşin ödeme ile ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. Bu nedenle konut kredileri, vatandaşlar için neredeyse zorunlu bir finansman aracı haline geliyor. Bankalar ise ekonomik koşullara bağlı olarak faiz oranlarını ve maliyetlerini sık sık güncelliyor. Bu durum, kredi çekmeyi planlayanların "Hangi banka daha avantajlı?" sorusunu sormasına neden oluyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ MALİYETİ

Vakıfbank'ın güncel konut kredisi kampanyasında, 950.000 TL tutarındaki kredi için 120 ay (10 yıl) vade seçeneğinde faiz oranı %2,99 seviyesinde bulunuyor.

  • Kredi Tutarı: 950.000 TL

  • Vade: 120 ay

  • Aylık Taksit: 29.257,78 TL

Bu hesaplama, bankanın güncel faiz oranı üzerinden yapılıyor. Vakıfbank, faiz oranlarını piyasa koşullarına göre değiştirme hakkını saklı tutuyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ MALİYETİ

Ziraat Bankası'nda aynı koşullar için daha düşük faiz oranı uygulanıyor. Banka, 120 ay vadeli 950.000 TL'lik krediye %2,69 faiz oranı sunuyor.

  • Kredi Tutarı: 950.000 TL

  • Vade: 120 ay

  • Faiz Oranı: %2,69

  • Aylık Taksit: 26.657,67 TL

  • Yıllık Maliyet Oranı: %38,5023

Ziraat Bankası da diğer bankalar gibi, faiz oranlarını değiştirme hakkına sahip olduğunu belirtiyor.

KARŞILAŞTIRMA: HANGİ BANKA DAHA AVANTAJLI?

950.000 TL tutarındaki konut kredisi için Ziraat Bankası'nın sunduğu %2,69 faiz oranı ve 26.657 TL aylık taksit rakamı, Vakıfbank'ın %2,99 faiz oranı ve 29.257 TL aylık taksiti ile karşılaştırıldığında daha düşük maliyetli görünüyor.
Ancak kredi kullanmadan önce ek masraflar, sigorta bedelleri ve dosya ücretleri de dikkate alınmalı.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır