Ziraat Bankası ve Vakıfbank 950 Bin TL konut kredisini bu taksitle vermeye başladı! 15 Ağustos 2025

Son yıllarda yükselen konut fiyatları, peşin ödeme ile ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. Bu nedenle konut kredileri, vatandaşlar için neredeyse zorunlu bir finansman aracı haline geliyor. Bankalar ise ekonomik koşullara bağlı olarak faiz oranlarını ve maliyetlerini sık sık güncelliyor. Bu durum, kredi çekmeyi planlayanların "Hangi banka daha avantajlı?" sorusunu sormasına neden oluyor.