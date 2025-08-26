Ziraat Bankası ve Halkbank’ta 5 milyon TL konut kredisi taksiti

5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÇEKİLDİĞİNDE NE KADAR TAKSİT ÖDENİYOR? Konut fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle ev almak isteyenler için konut kredisi en önemli finansman araçlarından biri olmaya devam ediyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank vatandaşların ev sahibi olabilmesi için çeşitli kredi kampanyaları sunuyor. Peki Ziraat Bankası'nda 5 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? Halkbank'ta 120 ay vadeli 5 milyon TL kredi için aylık ödeme kaç TL oluyor? Toplam geri ödeme tutarı hangi bankada daha düşük? Faiz oranları ve yıllık maliyetler nasıl değişiyor? Bu soruların yanıtlarını aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Türkiye'de konut fiyatlarının hızla yükselmesi, nakit birikimi yeterli olmayan vatandaşları kredi kullanmaya yöneltiyor. Konut kredisi, kişilerin ev sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu finansmanı bankalardan uzun vadeli olarak temin etmesini sağlıyor. 10 yıl vadeli (120 ay) krediler, aylık ödemeleri görece daha düşük tutarak bütçeyi rahatlatıyor. Ancak faiz oranlarının yüksek olması, toplam geri ödeme tutarlarını ciddi şekilde artırıyor. HALKBANK 5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA (120 AY) Halkbank üzerinden 5 milyon TL konut kredisi çekildiğinde, güncel faiz oranları ve aylık ödeme planı şu şekilde hesaplanıyor: Kredi Tutarı: 5.000.000 TL Vade: 120 ay (10 yıl) Faiz Oranı: %2,79 Aylık Taksit Tutarı: 144.830 TL Toplam Geri Ödeme: 17.379.642 TL 📌 Bu hesaplama, bankanın güncel faiz oranlarına göre hazırlanmıştır. Banka, faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. ZİRAAT BANKASI 5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA (120 AY) Ziraat Bankası'ndan 5 milyon TL kredi çekmek isteyenler için hesaplama şu şekilde yapılmaktadır: Kredi Tutarı: 5.000.000 TL Vade: 120 ay Faiz Oranı: %2,69 Aylık Taksit Tutarı: 140.303 TL Yıllık Maliyet Oranı: %37,90 Toplam Geri Ödeme: Yaklaşık 16.836.000 TL 📌 Ziraat Bankası'nın hesaplama araçları bilgi amaçlıdır. Kesin oran ve ödeme planı için banka şubelerinden teyit alınmalıdır. ZİRAAT BANKASI MI HALKBANK MI DAHA AVANTAJLI? Aynı kredi tutarı ve vade için yapılan karşılaştırma şu sonucu ortaya koyuyor: Banka Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme Ziraat Bankası %2,69 140.303 TL ~16,8 milyon TL Halkbank %2,79 144.830 TL 17,3 milyon TL KONUT KREDİSİ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Ev almak için kredi çekerken sadece faiz oranına bakmak yeterli değil. Uzmanlara göre, dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar: Düşük faiz oranı daha avantajlıdır, ancak yıllık maliyet oranı da dikkate alınmalıdır. Aylık taksit düşük görünse bile, toplam geri ödeme yükselebilir. Dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelleri hesaba katılmalıdır. Aylık taksit tutarı, hane gelirine uygun olmalıdır. Uzun vadede aylık ödeme kolaylaşır, ancak faiz yükü artar. Kaynak: takvim.com.tr Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır