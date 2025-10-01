Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Bu bağlamda banka kredileri en önemli finansman aracını oluşturmaya devam ediyor. Kamu bankalarının sunduğu kredi koşulları yakından takip edilirken Ziraat Bankası'nın 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredisi ürününün Ekim ayı maliyet detayları netleşti. 1 milyon TL ve 2 milyon TL tutarındaki krediler için yapılan örnek hesaplamalar aylık ödeme planını ve toplam geri ödeme tutarını gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 01.10.2025 10:32