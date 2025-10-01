Kadraj Galeri Kadraj İkon Ziraat Bankası Ekim ayı konut kredisi hesaplaması geldi

Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Bu bağlamda banka kredileri en önemli finansman aracını oluşturmaya devam ediyor. Kamu bankalarının sunduğu kredi koşulları yakından takip edilirken Ziraat Bankası'nın 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredisi ürününün Ekim ayı maliyet detayları netleşti. 1 milyon TL ve 2 milyon TL tutarındaki krediler için yapılan örnek hesaplamalar aylık ödeme planını ve toplam geri ödeme tutarını gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 10:32
Konut finansmanına erişimde kritik bir rol oynayan kamu bankaları genellikle özel bankalara kıyasla daha rekabetçi faiz oranları sunmalarıyla biliniyor. Vatandaşların birikimlerinin üzerine ekleyerek ev sahibi olmalarını sağlayan bu krediler uzun vadeli bir borçlanma anlamına geldiği için detaylı bir maliyet analizi gerektiriyor.

Ziraat Bankası'nın mevcut konut kredisi ürünü incelendiğinde, %2,69 olarak belirlenen aylık faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamalar, potansiyel alıcılar için bir yol haritası niteliği taşıyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı

Ekim 2025 itibarıyla Ziraat Bankası konut kredisi aylık faiz oranı %2,69 seviyesinde uygulanıyor. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalarda, uzun vadeli kredilerde geri ödeme yükü dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.

120 Ay Vadeli Konut Kredisi Hesaplama Tablosu

Kredi Tutarı Vade (Ay) Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme
1.000.000 TL 120 Ay %2,69 28.060,70 TL 3.367.284,00 TL
2.000.000 TL 120 Ay %2,69 56.121,40 TL 6.734.568,00 TL
Vade Uzunluğu ve Toplam Faiz Yükü:

Tablonun en çarpıcı yanı "Toplam Geri Ödeme" sütunudur. 120 ay (10 yıl) gibi uzun bir vade, aylık taksitleri ödenebilir seviyelere çekse de, toplamda anaparanın katbekat üzerinde bir faiz maliyeti doğurmaktadır. Örneğin, 1 milyon TL'lik bir kredi için 10 yılın sonunda yaklaşık 2,37 milyon TL faiz ödemesi yapılmış olmaktadır.