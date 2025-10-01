Vade Uzunluğu ve Toplam Faiz Yükü:

Tablonun en çarpıcı yanı "Toplam Geri Ödeme" sütunudur. 120 ay (10 yıl) gibi uzun bir vade, aylık taksitleri ödenebilir seviyelere çekse de, toplamda anaparanın katbekat üzerinde bir faiz maliyeti doğurmaktadır. Örneğin, 1 milyon TL'lik bir kredi için 10 yılın sonunda yaklaşık 2,37 milyon TL faiz ödemesi yapılmış olmaktadır.