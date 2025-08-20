Kadraj Galeri Kadraj İkon ZİLSİZ OKUL uygulaması nedir, okullarda teneffüs zili çalmayacak mı? MEB 2025-2026 zilsiz okul uygulaması ne zaman başlayacak?

ZİLSİZ OKUL uygulaması nedir, okullarda teneffüs zili çalmayacak mı? MEB 2025-2026 zilsiz okul uygulaması ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin genelgesini yayımladı. Buna göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak yeni dönemde, belirlenen okullarda "zilsiz okul uygulaması" hayata geçirilecek. Bakanlık, uygulamanın öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmayı ve zamanı yönetme alışkanlığı kazandırmayı hedeflediğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 06:22
ZİLSİZ OKUL uygulaması nedir, okullarda artık zil çalmayacak mı? MEB 2025-2026 zilsiz okul uygulaması ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl öğrencilere farklı bir deneyim sunacak "zilsiz okul" uygulamasını hayata geçiriyor. Peki, artık okullarda zil çalmayacak mı?

ZİLSİZ OKUL uygulaması nedir, okullarda artık zil çalmayacak mı? MEB 2025-2026 zilsiz okul uygulaması ne zaman başlayacak?

İlk Ders "Yeşil Vatanı Korumak" Temasıyla

Yeni dönemin ilk dersinde öğrenciler, "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" teması etrafında bilinçlendirilecek. Bakanlık, farkındalık çalışmalarını yalnızca ders içinde değil; etkinlik, materyal ve atölyelerle de desteklemeyi planlıyor.

ZİLSİZ OKUL uygulaması nedir, okullarda artık zil çalmayacak mı? MEB 2025-2026 zilsiz okul uygulaması ne zaman başlayacak?

Zilsiz Okul Uygulaması: Saatle Gelen Disiplin

MEB'in genelgesine göre, belirlenen okullarda derslerin başlangıç ve bitişi artık zil sesiyle değil, sınıf ve koridorlara yerleştirilen saatlerle takip edilecek.

ZİLSİZ OKUL uygulaması nedir, okullarda artık zil çalmayacak mı? MEB 2025-2026 zilsiz okul uygulaması ne zaman başlayacak?

Öğrenciler, ders sürelerini kendileri kontrol ederek zaman yönetimi, öz disiplin ve sorumluluk bilinci kazanacak.

ZİLSİZ OKUL uygulaması nedir, okullarda artık zil çalmayacak mı? MEB 2025-2026 zilsiz okul uygulaması ne zaman başlayacak?

Zil kullanımının zorunlu olduğu durumlarda ise ses seviyesi azaltılacak. Ayrıca okullarda kullanılacak zil melodileri, Bakanlık tarafından belirlenen seçeneklerle sınırlı olacak.