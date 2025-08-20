ZİLSİZ OKUL uygulaması nedir, okullarda teneffüs zili çalmayacak mı? MEB 2025-2026 zilsiz okul uygulaması ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin genelgesini yayımladı. Buna göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak yeni dönemde, belirlenen okullarda "zilsiz okul uygulaması" hayata geçirilecek. Bakanlık, uygulamanın öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmayı ve zamanı yönetme alışkanlığı kazandırmayı hedeflediğini vurguladı.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 06:22